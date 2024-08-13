Berova, “Barçın sosyal medya üzerinden zaman zaman paylaşımlar yapıyor ve bu paylaşımların birçoğu gerçeği yansıtmıyor. Günün konunda kendisi neyin ne olduğunu biliyor. Barçın’ın provakosyon yapma konusunda bir becerisi var. 41/2019 sayılı kamu maliyeti yasası ilk kez 2021yılında hayat bulan bir bütçe oldu. Merkezi devlet yönetimi kapsamında artık fonlara yer yok. Şuan yasa ile ertelenmiş 2 fon dışında yeni fon kurmak mümkün değil. Depremle ilgili düzenlenen yasa tasarısında okul ve hastane ve diğer hususlarda harcama yapma ve proje üretme yetkisine sahip olarak da çalışmalar yapılıyor. Başbakanlıkta bir komisyon oluşturuldu yasa ile birlikle. Bu komisyonun yarısı da sivil toplum örgütlerinden oluşuyor. Projeler üzerinde çalışma yapılıyor bakanlar kurulunda onay alındıktan sonra maliyeye geliyor. Deprem yasası ile birlikte 1 milyar 100 milyon TL civarı bir para o ödenek kaleminde duruyor. Komitenin ürettiği kararlar sonucu gelen tüm bloke taleplerini de anında kamu maliyesi olarak blokesini veriyor ve ödenekten düşerek ihale süreci başlıyor. Merkezi devlet bütçesi kapsamında gelirler tek bir kasada toplanıyor. Bu biriken para o ayki harcamalar için bir plan eşliğinde duruyor. Merkezi devlet yönetimi bütçesinin en temel amacı farklı kurumların farklı alanlarda ve bankalarda paraları vardı ve günü sonunda maliyenin hazinesinden para azaldığında bunları kullanamıyordu ve yüksek faizlerle borç alıyordu. 41/2019 sayılı yasa oy birliği ile hayat buldu. Bu yasa maliyenin ana yasasıdır. Maliyenin kontrol ve yönetimini düzenleyerek disiplin getiren bir yasadır. Bu yasa ile ilgili de bazı düzenlemeler yapılacak bunun üzerinde çalışıyoruz” dedi.

Konuşmasının devamında Berova, “Rakamın büyüklüğünden çok projeleri hayata geçirme kapasitesidir esas olan. Türkiye’de 6 Şubat depremi ile birlikte büyük bir felaket yaşandı. Bununla birlikte pek çok okulun yeniden güçlendirilmesi ve yeniden yapılması gündeme geldi. Bu bir seferde yapılacak bir iş değil. Belirli bir program dâhilinde bu okulların yapılması elzemdir. Hükümetimiz büyük bir gayret göstererek bu çalışmaları yapıyor. Eğitim öğretim adına yeni okulları hayata geçirmek için hükümetimiz büyük bir gayret içerisinde çalışmalarına devam etmektedir” dedi.

BEROVA’DAN ÖZERSAYA “KENDİNE SİYASETEN PAY ÇIKARAN BİR PAYLAŞIM YAPTI” …

HP Genel Başkanı Kudret Özersay’ın sosyal medya üzerinden ortaya attığı iddialara yanıt veren Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, “Kudret beyin paylaşımda bulunduğu konu, bize yaklaşık 1 ay kadar önce gelen bir konudur. Bakanlığımızın altında yapılan kontrol neticesinde ortaya çıkan bir takım usulsüzlük olabilecek hususların Maliye Teftiş Kurulu tarafından incelenmesi için talep geldi. Bu rutin bir prosedürdür. Derhal bu talimat verildi ve bu neticede olgu titizlikle incelenerek bir ön rapor ortaya çıkacak. Bu rapor bana sunulup ve ilgili bakanlığa gönderilecek, ilgili bakanlıkta bunu savcılığa göndererek işlem başlatacak. Tüm bu prosedürler usul içerisinde devam ederken Kudret beyin paylaşımını gördük. Sanki kendisi olayı ortaya çıkarmış gibi davranıyor. Kendine siyaseten pay çıkaran bir paylaşım yaptı. Bu beni üzdü. Herhangi bir kişi beni aradığında olayın şeklinin nasıl olduğunu açık ve şeffaflıkla ifade ederim. Bundan siyasi pay ve nemalanma çıkarmak bu doğru olmaz” dedi.