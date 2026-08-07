Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, Erenköy Direnişi’nin 62’nci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Berova, Erenköy’de sergilenen eşsiz fedakârlığın Kıbrıs Türk halkının vatanına, özgürlüğüne ve egemenliğine sahip çıkma kararlılığının en güçlü göstergelerinden biri olduğunu belirtti.

Berova mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Erenköy Direnişi, Kıbrıs Türk halkının özgürlüğünün ve bağımsızlığının sönmeyen meşalesidir.

8 Ağustos 1964 tarihinde Erenköy’de verilen mücadele, halkımızın vatanına sahip çıkma kararlılığını ve en zor koşullar karşısında dahi boyun eğmeyen iradesini tarihe kaydetmiştir.

Türkiye’de ve farklı ülkelerde yükseköğrenim gören Kıbrıs Türk gençlerinin eğitimlerini yarıda bırakarak vatan savunmasına koşmaları, mücahitlerimiz ve bölge halkıyla omuz omuza mücadele etmeleri, eşine az rastlanan bir fedakârlık destanıdır.

Erenköy’de ortaya konulan direniş, Kıbrıs Türk halkının bu topraklardaki varlığından, özgürlüğünden ve egemenliğinden hiçbir koşulda vazgeçmeyeceğini bütün dünyaya göstermiştir. Anavatan Türkiye’nin garantörlük hakkından doğan müdahalesi, Kıbrıs Türk halkının yalnız olmadığını bir kez daha kanıtlamıştır.

Bugün bizlere düşen görev, Erenköy’de yakılan mücadele meşalesini gelecek kuşaklara taşımak, devletimize ve egemenliğimize kararlılıkla sahip çıkmaktır.

Şanlı Erenköy Direnişi’nin 62’nci yıl dönümünde, başta Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel olmak üzere vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.”