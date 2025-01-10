Maliye Bakanı Özdemir Berova'nın hayat pahalılığı ödeneğiyle ilgili dün sendikalarla görüşmesinin ardından bugün de hükümet ortakları öngörülen yasal düzenlemeyi görüşmek üzere Başbakan Ünal Üstel başkanlığında toplandı.

Cumhuriyet Meclisinde yer alan toplantıda, Maliye Bakanı Özdemir Berova, konuyla ilgili UBP grubu ile hükümet ortaklarını bilgilendirdi.

Konuyla ilgili BRT'ye değerlendirmede bulunan Bakan Berova, toplantıda sadece hayat pahalılığı ödenekleri değil 2025 yılı ekonomisini de masaya yatırdıklarını söyledi.

Toplantının verimli geçtiğini kaydeden Berova, Salı günü yeniden toplanarak görüşmeleri sürdüreceklerini belirtti. Bakan Berova, esas hedefin ülkenin kalkınması olduğunu vurguladı.