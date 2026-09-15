-ÖZEL HABER-

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Gündem Kıbrıs WEB TV’de Genel Yayın Yönetmeni Çiğdem Aydın’ın konuğu olarak 30 Ağustos’ta meydana gelen Filo Jet faciasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

KKTC tarihinde daha önce karşılaşılmayan çapta bir deniz faciasının yaşandığını ifade eden Berova, olayın ilk anından itibaren Başbakan Ünal Üstel’in bölgede olduğunu ve kriz masasının oluşturulmasıyla kapsamlı bir çalışma başlatıldığını söyledi.

Hem Maliye Bakanı hem de Girne milletvekili olarak süreci ilk günden itibaren yakından takip ettiğini kaydeden Berova, faciada 28 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 kişinin naaşına ulaşıldığını, kayıp diğer 14 kişiye ulaşılması için ise çalışmaların devam ettiğini belirtti.

“Ailelerin acısı bizim acımız haline geldi”

Türkiye Cumhuriyeti’nin de ilk günden itibaren arama kurtarma çalışmalarına önemli destek verdiğini ifade eden Berova, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve ilgili yetkililerin konuya büyük hassasiyet gösterdiğini söyledi.

Başbakan Üstel’in temasları sonucunda iki askeri arama kurtarma gemisinin adaya geldiğini hatırlatan Berova, 554 metre derinlikte ve zifiri karanlıkta gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 8 kişinin daha naaşına ulaşıldığını kaydetti.

Kayıp yakınlarıyla sürekli temas halinde olduklarını ve ailelerin çalışmalar konusunda bilgilendirildiğini ifade eden Berova, “Onların acısı bizim de acımız haline geldi. Bu gerçekten hepimizi ve toplumumuzu çok etkiliyor” dedi.

Kıbrıs Türk toplumunun 1974 ve öncesinden kayıplar konusunda büyük acılar yaşamış bir toplum olduğuna dikkat çeken Berova, ailelerin acısını bir nebze olsun hafifletebilmek için tüm imkânların seferber edildiğini söyledi.

Optimus Prime kapalı alanlara yoğunlaşacak

Askeri arama kurtarma gemilerinin ardından özel donanımlı Optimus Prime gemisinin de bölgeye geldiğini belirten Berova, bu geminin özellikle batığın kapalı bölümlerinin araştırılması açısından önem taşıdığını anlattı.

Askeri gemilerdeki robotların oldukça gelişmiş olduğunu ancak yapıları gereği kesme ve kırma kabiliyetlerinin bulunmadığını belirten Berova, Optimus Prime’ın ise kapalı alanlara erişim sağlanmasına ve daha küçük robotların içeri gönderilerek alanın taranmasına olanak sağlayan özelliklere sahip olduğunu kaydetti.

Berova, “Tüm arzumuz ve umudumuz, en kısa süre içerisinde bu kapalı alanların içerisine girilerek kayıp insanlarımıza ulaşmak. Bu naaşlara ulaşıp ailelerine teslim etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kuzey sahillerimizin her santimi tarandı”

Arama çalışmalarının yalnızca denizdeki gemilerle sınırlı kalmadığını vurgulayan Berova, İHA ve SİHA’ların yanı sıra diğer hava unsurlarının da çalışmalara katıldığını söyledi.

Kuzey sahillerinin geniş kapsamlı şekilde tarandığını ve deniz dronlarıyla su altındaki çalışmaların da sürdüğünü ifade eden Berova, geminin 554 metre derinliğe batarken nasıl hareket ettiğinin ve herhangi bir savrulma yaşanıp yaşanmadığının henüz kesin olarak bilinmediğini belirtti.

Yapılan geniş çaplı aramalarda kayıp kişilere ulaşılamadığına dikkat çeken Berova, kayıpların batığın kapalı alanlarında bulunabileceğini umut ettiklerini söyledi.

Berova, Optimus Prime’ın çalışmasının ardından batığın içerisinde ne olduğunun daha net ortaya çıkacağını belirterek, “Bu çalışmadan sonra akılda soru kalmayacak şekilde ne olduğu da ortaya çıkacak” dedi.

“Varsa ihmaller ortaya çıkarılacak”

Faciaya ilişkin hukuki sürecin arama kurtarma çalışmalarıyla eş zamanlı devam ettiğini belirten Berova, olayın meydana geliş şekli ve olası ihmallerin bütün yönleriyle araştırılacağını söyledi.

Berova, hükümet ve Türkiye Cumhuriyeti’nin, varsa ihmallerin ortaya çıkarılması ve sorumluların cezalandırılması konusunda kararlı olduğunu belirterek, benzer bir facianın bir daha yaşanmaması için gerekli tüm önlemlerin alınacağını ifade etti.

Yaşananların siyasi malzeme haline getirilmesini doğru bulmadığını da kaydeden Berova, buna karşın denetim ve kontrol mekanizmalarının mutlaka gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

“Geminin daha önce su aldığını olaydan sonra öğrendik”

Gemilerin denize elverişliliğine ilişkin kontrollerin KKTC’de kurulu bir sistem üzerinden yapılmadığını, bu kontrollerin Türk Loydu tarafından gerçekleştirildiğini belirten Berova, geriye dönük kontrollerin ne zaman ve nasıl gerçekleştirildiğinin araştırılacağını söyledi.

Filo Jet’in daha önce de su aldığı yönündeki bilgileri facianın ardından öğrendiklerini ifade eden Berova, “Nasıl oldu, gemi sefere nasıl çıktı? Tüm bunlar önümüzdeki süreçte ve araştırma komitesinde detaylı bir şekilde incelenecek ve her türlü unsur açığa çıkarılacak” dedi.

Berova, benzer bir facianın bir daha yaşanmaması adına yapılabilecek ne varsa yapılacağını vurgulayarak, “Acı bir dönemden geçiyoruz” ifadelerini kullandı.