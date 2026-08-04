Toplantıya UBP’nin siyasi kadrolarının yanı sıra geçmişte partiye ve devlete hizmet etmiş isimler, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetim temsilcileri, akademisyenler ve alanında uzman kişiler katıldı.

Toplantıda; makroekonomik istikrar, kamu maliyesi reformu, yeni ekonomik model, turizm, KOBİ destekleri, sanayi, bankacılık, dijital ekonomi, yeşil dönüşüm ve yabancı yatırımların yanı sıra belediye gelirleri, e-belediye uygulamaları, esnafın desteklenmesi ve ilçe bazlı yatırım envanterleri gibi konular ele alındı. Komite toplantısında kapsamlı bir de sunum yapan Maliye Bakanı Özdemir Berova komite üyelerinin görüş ve önerilerini dinledi.

Savaşan: “KKTC’nin geleceği için ortak akılla yol haritası hazırlanacak”



UBP Genel Sekreteri Ahmet Savaşan, çalıştayın KKTC’nin geleceğini ortak akıl ve geniş katılımla şekillendirmeyi hedefleyen önemli bir istişare süreci olduğunu belirterek, Maliye Bakanı Özdemir Berova ile komite üyelerine çalıştaya sundukları katkılar için teşekkür etti.

Savaşan, “Siyasette önemli olan konuşmak değil; konuşulanı plana, planı projeye, projeyi ise vatandaşın hayatına dokunan hizmetlere dönüştürebilmektir. Ulusal Birlik Partisi bunu başarmış bir partidir.” ifadelerini kullandı.

Berova: “Kamu harcamalarında tasarruf politikalarını kararlılıkla sürdürüyoruz”



2022-2026 döneminde hayata geçirilen mali reformları değerlendiren Maliye Bakanı Özdemir Berova, mali disiplini güçlendirirken devlet gelirlerini kalıcı olarak artırdıklarını, kayıt dışı ekonomiyle mücadele ve dijital dönüşüm çalışmalarını hızlandırdıklarını söyledi.

Vergi sisteminde dijital uygulamalarla denetim ve tahsilatın güçlendirildiğini belirten Berova, kamu harcamalarında tasarruf politikalarının sürdürüldüğünü, gümrüklerdeki teknolojik yatırımlarla kamu gelirlerinin daha etkin korunduğunu ifade etti.

Berova, önümüzdeki dönemde makroekonomik istikrarın güçlendirilmesi, enflasyonla mücadele, üretim odaklı büyüme, KOBİ’lerin desteklenmesi, dijital ekonomi, yeşil enerji yatırımları ve yabancı sermayenin teşvik edilmesinin öncelikli hedefler arasında yer aldığını kaydetti.