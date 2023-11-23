Maliye Bakanı Özdemir Berova kabulde yaptığı konuşmada Maraş Gençlik Spor Kulübünün özelde bölge gençliğine genelde ülke sporuna katkı sağladığını belirterek yaptıkları çalışmaları takdirle izlediğini dile getirdi.

Spor Kulübünün daha ileri noktalara taşınması ve faliyetlerini kolaylıkla sürdürebilmesinin önemine de değinen Berova, yaşanan eksikliklerin giderilmesi adına başlatılan projelere destek verdiklerini ve bu desteğin süreceğini ifade etti.

Maraş Gençlik Spor Kulübü başkanı Hasan Oy da yönetim olarak yaptıkları çalışmalar hakkında Bakan Berova'ya bilgi verdi

Hasan Oy, Kulüp olarak yaşadıkları eksikliklere de değinerek, Maraş Gençlik Spor Kulübü saha zemininin ve kulübelerin değişmesi için başlattıkları projenin detaylarını aktardı.

Kabulde ayrıca Bakan Berova'ya Maraş Gençlik Spor Kulübü forması da takdim edildi.