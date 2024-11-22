Maliye Bakanlığı’nda bugün gerçekleşen görüşmede söz alan Türk - Arap ve Avrupa Birliği Ülkeleri İş İnsanları Derneği (TURAB) Genel Başkanı Fahri Kuş, 2003 yılında, Genel Merkezi Mersin’de kurulan TURAB’ın tek uluslararası dernek olduğunu, Türki Cumhuriyetleri, Arap Ülkeleri ve son olarak Avrupa Birliği ülkeleri ile birlikte toplam 56 ülke ile istişareleri bulunduğunu kaydederek; “Amacımız, ihracatımızı artırmak, gerekli ticari işbirliklerini sağlamak, üyelerimizin yaptığı ihracatları korumak” dedi.

Bu yıl 21. kuruluş yıldönümlerini KKTC’de kutlayacaklarını kaydeden TURAB Genel Başkanı Fahri Kuş, Maliye Bakanı Özdemir Berova’yı kuruluş balosuna davet etti. “Katılımınız bizleri onurlandıracaktır” dedi.

BEROVA

Türkiye Cumhuriyeti ile her alanda işbirliğini önemsediklerini ve desteklerini belirten Maliye Bakanı Özdemir Berova, özellikle Mersin ilinin KKTC için önemine dikkat çekti.



“Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin Mersin ili bizim için çok önemli. Çünkü KKTC’nin giriş ve çıkış kapısını oluşturuyor. Ve bu bağlamda özellikle KKTC Gümrüğü ile Mersin Gümrüğü arasında yakın işbirliği içindeyiz. Geçtiğimiz yıllarda da karşılıklı ziyaretlerde işbirliğimizin gelişmesi ve artması için çeşitli temaslarımız oldu. Bu devam ediyor” dedi.

“KKTC yatırım alanında da önemli fırsatlar sunabilecek bir ülke” diyen Bakan Berova, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında ticaretin gelişmesi ve yatırımların artmasını hedeflediklerini kaydetti.

“İki ülke sivil toplum kuruluşlarının ortak hareket edebilme kabiliyeti sağlaması, İş İnsanlarının karşılıklı bir araya gelerek ticaret ve yatırım açısından iş yapabilmesini hem KKTC olarak biz, hem de Anavatan Türkiye Cumhuriyeti bunu destekliyor” dedi.

Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, TURAB heyetini ağırlamaktan memnun olduğunu da belirterek, derneğin 21. Kuruluşunun hayırlara vesile olmasını diledi.