KKTC siyasetinin değerli bir ismi olan merhum Dr.Salih Miroğlu’nu, ölümünün 19’uncu yılında rahmet ve özlemle anıyorum.

“Genel Sekreterimiz Dr.Salih Miroğlu özelde UBP’ne genelde ise ülkemize önemli hizmetlerde bulunmuştur. Salih Miroğlu gerek Cumhuriyet Meclisi’nde ve Bakanlık görevlerinde gerekse UBP içinde izlediği tutum bugünün siyasetçileri için de önemli bir yol göstergesi olmuştur. Dr. Salih Miroğlu, Kıbrıs Türk siyasetine uzlaşının ve hoşgörünün en güzel örneklerinden biriydi. Aramızdan zamansız ayrılan Miroğlu, başta siyaset, tıp ve spor camialarında verdiği hizmetlerle ülke tarihinde önemli izler bırakmıştır. Kıbrıs Türk halkına uzun yıllar hizmet etmiş, önemli devlet adamlarımızdan Dr. Salih Miroğlu’nu, ölüm yıldönümünde bir kez daha saygı ve özlemle anıyorum.”