Maliye Bakanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakan Vekili Özdemir Berova, Başbakan Ünal Üstel’in Girne açıklarında alabora olan geminin çıkarılmasına yönelik çalışmalar kapsamında İstanbul’da ilgili şirketler ve sigorta şirketiyle temaslarda bulunduğunu açıkladı.

Berova, Üstel’in yarın Ankara’da ilgili şirketler ve Türkiye Cumhuriyeti yetkilileriyle son bir görüşme gerçekleştireceğini belirterek, bu görüşmeyle geminin çıkarılması konusunun netliğe kavuşturulması adına önemli bir adım atılacağını söyledi.

Gemi faciasının ardından aileleri ve basın mensuplarını düzenli olarak bilgilendirdiklerini kaydeden Berova, Başbakan Üstel’in de süreç boyunca her gün ailelere ve kamuoyuna gelişmeleri aktardığını ifade etti.

Başbakan Üstel’in bugün İstanbul’da olduğunu belirten Berova, “Sayın Başbakanımız, geminin çıkarılması konusunda çalışmalar yapan şirketlerle ve sigorta şirketiyle görüşmek üzere İstanbul’daydı. Yapılan çalışmaların ardından Sayın Başbakanımıza bir brifing sunuldu.” dedi.

Gerekli hesaplamalar ve diğer unsurların tamamlanmasının ardından sürecin Ankara’da devam edeceğini kaydeden Berova, “Yarın Ankara’da hem ilgili şirketlerle hem de Türkiye Cumhuriyeti yetkilileriyle son bir görüşme yapılarak bu konunun netliğe kavuşturulması adına önemli bir adım atılacak.” ifadelerini kullandı.

Berova, Başbakan Üstel’in temaslarını tamamlayıp adaya dönmesinin ardından geminin çıkarılmasına ilişkin gelinen son aşama hakkında hem kayıp yakınlarını hem de basın mensuplarını bilgilendireceğini söyledi.

14 kişinin naaşına ulaşıldı

Arama-kurtarma çalışmalarındaki son durumu da paylaşan Berova, gemi faciasında toplam 28 kişinin kayıp olarak bildirildiğini, bunlardan 8’inin naaşına ilk gün ulaşıldığını belirtti.

Alemdar ve Işın gemilerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda 6 kişinin daha naaşına ulaşıldığını aktaran Berova, böylece ulaşılan naaş sayısının 14’e yükseldiğini açıkladı.

Arama-kurtarma çalışmalarının devam edeceğini belirten Berova, yeni gelişmelerin öncelikle ailelerle, ardından kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.