Kabulde, KKTC Taekwondo Judo Karate Akido Hapkido Kung Fu Kurash Wushu Muaythai Federasyonu Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen de yer aldı.

PARK

Kabulde konuşan Global Taekwondo Federasyonu Başkanı Linda Park, KKTC’nde bulunmaktan ve spor organizasyonuna katılmaktan duydukları mutluluğu ifade etti.

Politika gütmeyen bir federasyon olduklarının altını çizen Park, işin politikasına bakmadıklarını, insanlık kısmında olduklarını belirterek, bu nedenle hem KKTC’de yapılan organizasyonlara katıldıklarını, hem de Dünya’nın neresinde olursa olsun federasyonlarının gerçekleştirdiği organizasyonlara KKTC’yi davet ettiklerini sözlerine ekledi.

BEROVA

Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova da konuşmasında, sporun evrensel olduğuna değinerek, KKTC’ye uygulanan spor ambargosunu eleştirdi; “Spor barış ve dostluktur” dedi.

Berova konuşmasının devamında; “Ülkemiz maalesef spor ambargoları altında, Kıbrıslı Rumların yarattığı zulmü uzun yıllardır çekmekte.

Esasında sporun en temel amacı, barış ve dünyada dengeyi sağlamaktır. Ancak ülkemizin maruz kaldığı bu ağır ambargolar nedeniyle maalesef başarılı olmalarına rağmen çocuklarımız sporun çeşitli branşlarında uluslararası arenada kendilerini ispatlama şansından yoksun kalmakta.

Bu maksatla dış dünya ile yapılan temasları çok önemsiyoruz. Sizleri de ülkemizde ağırlamaktan ve ülkemizde spor faaliyetini yapmanızdan büyük bir mutluluk duymaktayız. Bu kapıyı bize açtığınız için sizlere ve federasyonunuza sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Linda Park tarafından Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova’ya Global Taekwondo Federasyonu onur madalyası takdim edildi.