Maliye Bakanı Özdemir Berova, Türk-Arap ve Avrupa Birliği Ülkeleri İş İnsanları Derneği (TURAB) Genel Başkanı Fahri Kuş, KKTC Temsilcisi Umut Vehit ve beraberindeki heyeti kabul etti.

-Kuş

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, TURAB Genel Başkanı Kuş konuşmasında, 2003 yılında, Genel Merkezi Mersin’de kurulan TURAB’ın tek uluslararası dernek olduğunu ifade ederek, Türki Cumhuriyetler, Arap ülkeleri ve son olarak Avrupa Birliği ülkeleri ile birlikte toplam 56 ülke ile istişareleri bulunduğunu kaydetti.

Kuş, “Amacımız, ihracatımızı artırmak, gerekli ticari işbirliklerini sağlamak, üyelerimizin yaptığı ihracatları korumak” diye konuştu.

Bu yıl 21’inci kuruluş yıl dönümlerini KKTC’de kutlayacaklarını belirten Fahri Kuş, Maliye Bakanı Özdemir Berova’yı kuruluş balosuna davet etti, “Katılımınız bizleri onurlandıracaktır” dedi.

-Berova: “KKTC yatırım alanında da önemli fırsatlar sunabilecek bir ülke”

Maliye Bakanı Özdemir Berova da, Türkiye Cumhuriyeti ile her alanda iş birliğini önemsediklerini ve desteklerini belirterek, özellikle Mersin ilinin KKTC için önemine dikkat çekti.

Berova, “Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin Mersin ili bizim için çok önemli. Çünkü KKTC’nin giriş ve çıkış kapısını oluşturuyor. Ve bu bağlamda özellikle KKTC Gümrüğü ile Mersin Gümrüğü yakın iş birliği içindeyiz. Geçtiğimiz yıllarda da karşılıklı ziyaretlerde iş birliğimizin gelişmesi ve artması için çeşitli temaslarımız oldu. Bu devam ediyor” şeklinde konuştu.

“KKTC yatırım alanında da önemli fırsatlar sunabilecek bir ülke” diyen Bakan Berova, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında ticaretin gelişmesi ve yatırımların artmasını hedeflediklerini kaydetti.

Berova, “İki ülke sivil toplum kuruluşlarının ortak hareket edebilme kabiliyeti sağlamasını, iş İnsanlarının bir araya gelerek, ticaret ve yatırım açısından iş yapabilmesini hem KKTC olarak biz, hem de Anavatan Türkiye Cumhuriyeti destekliyor” dedi.

TURAB heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti belirten Berova, derneğin, 21’inci kuruluş yılının hayırlara vesile olmasını diledi.