Yaklaşan yerel ve genel seçimlerden ekonomiye, kamu maliyesinden 13’üncü maaşa, belediyeler reformundan siyasi partilerin seçim hazırlıklarına ve Kıbrıs Türk sporuna yönelik uygulanan ambargolara kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulunan Berova, 6 Aralık 2026’da yapılması planlanan yerel ve genel seçimlerde Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) birinci parti çıkacağına inancının tam olduğunu söyledi.

“6 ARALIK’TA HEM YEREL HEM GENEL SEÇİMİN YAPILMASININ ÖNÜ AÇILDI”

Seçim tarihine ilişkin süreç hakkında bilgi veren Berova, yerel seçimlerin 6 Aralık olarak daha önce belirlendiğini, genel seçimin de aynı tarihte yapılabilmesine olanak sağlayacak karar tasarısının Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanarak Cumhuriyet Meclisi’ne sunulacağını belirtti.

Meclisin anayasal gereklilik doğrultusunda 5 Ekim’de açılacağını ifade eden Berova, seçim kararının Meclis tarafından alınmasının ardından resmi seçim takviminin başlayacağını söyledi.

Berova, “6 Aralık tarihinde hem yerel seçimi hem genel seçimi tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.

“SEÇİM YASAKLARININ KISALTILMASI KONUSUNDA DEĞERLENDİRME YAPACAĞIZ”

Seçim yasaklarının iki aylık süreyi kapsayacağını belirten Berova, bu sürenin kısaltılması konusunda değerlendirme yapılacağını açıkladı.

Berova, sürenin ne kadar kısaltılacağı konusunda henüz net bir karar alınmadığını söyledi.

Bu konuda muhalefetle de istişare yapılabileceğini belirten Berova, gerekli olması halinde yasal değişiklikle sürenin kısaltılabileceğini kaydetti.

İSTİKRAR…

Seçimlerin ardından en az dört yıllık bir icraat döneminin başlayacağını ifade eden Berova, bunun ülke açısından önemli bir istikrar sağlayacağını söyledi.

2030 yılına kadar seçim baskısından uzak, istikrarlı bir icraat dönemine girilmesini hedeflediklerini kaydeden Berova, hükümetin ülkenin ihtiyaç duyduğu projeleri hayata geçirebilmesi açısından istikrarın önemine dikkat çekti.

“UBP 6 ARALIK’TA YİNE BİRİNCİ PARTİ OLACAKTIR”

Seçim çalışmaları konusunda sahada yoğun bir hareketlilik yaşandığını belirten Berova, UBP’nin tabanında ve üyelerinde ciddi bir hareketlenme gözlemlediklerini söyledi.

Berova, “Ulusal Birlik Partisi çalışıyor” sloganıyla sahaya indiklerini belirterek, “Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ulusal Birlik Partisi yine 6 Aralık 2026 seçimlerinde birinci parti olarak çıkacaktır ve yoluna devam edecektir” ifadelerini kullandı.

BELEDİYELER REFORMU VURGUSU

Belediyeler Reformu’na da değinen Berova, reformun belediyelerin mali açıdan güçlendirilmesi ve daha etkin hizmet verebilmesi açısından önemli olduğunu söyledi.

28 belediyenin 18 belediyeye düşürülmesi ve 51/95 sayılı Belediyeler Yasası’nda yapılan düzenlemelerle belediyelerin hizmet verme kapasitesinin güçlendirildiğini savunan Berova, reformun UBP ve hükümetin önemli icraatlarından biri olduğunu belirtti.

UBP’nin 18 belediye başkanlığının tamamında aday çıkardığını ifade eden Berova, yerel seçimlerde 18 belediyenin 18’inde de iddialı olduklarını söyledi.

“ÜÇ BÜYÜK ŞEHİRDE DE İDDİAMIZI ORTAYA KOYACAĞIZ”

Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa başta olmak üzere büyük şehirlerde güçlü adaylarla seçime hazırlandıklarını belirten Berova, Lefkoşa Türk Belediye Başkan adayı Mehmet Aktunç’u genç ve dinamik bir isim olarak nitelendirdi.

Girne’de de deneyimli Dr. Bekir Paşaoğlu’nun aday gösterildiğini belirten Berova, adayların ekipleriyle birlikte bölgenin sorunlarına yönelik projeler üzerinde çalıştığını kaydetti.

Gazimağusa’da ise iş insanı Koral Bozkurt’un aday olduğunu ifade eden Berova, Bozkurt’un kentte uzun yıllardır sportif ve sosyal faaliyetlere katkı sunduğunu söyledi.

Berova, “18 belediyenin 18’inde de iddialıyız. Genel seçimlerde ise birinci parti olarak bir sonraki hükümetin ana kolonunu oluşturacağımıza inanıyorum” dedi.

HÜKÜMET ORTAKLARIYLA İŞ BİRLİĞİ MESAJI

CTP ile TDP’nin yerel seçimlerde iş birliğine gitmesinin hatırlatılması üzerine Berova, hükümet ortaklarıyla ilişkilerinin sürdüğünü ve her partinin kendi değerlendirmesini yaparak seçimlere hazırlanacağını söyledi.

Seçim sisteminin koalisyon hükümeti ihtimalini güçlü kıldığını belirten Berova, hükümet ortaklarının alacağı kararlara saygılı olacaklarını ifade etti.

EYLÜL AYINDA OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI

Karma oyun kaldırılması ve bazı yasal düzenlemelerle ilgili Meclisin Eylül ayında olağanüstü toplantıya çağrılmasının gündemde olduğunu belirten Berova, bunun yalnızca karma oy düzenlemesiyle sınırlı olmayacağını söyledi.

Anayasa Mahkemesi’nin geçici öğretmenlikle ilgili düzenlemeyi iptal etmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı tarafından geri gönderilen düzenlemenin de gündeme alınacağını belirten Berova, çeşitli önemli yasa değişikliklerinin görüşüleceği uzun bir Meclis günü yaşanacağını kaydetti.

BARCELONA KAMPI: “GENÇLERİMİZ BU AMBARGOLARDAN ZARAR GÖRÜYOR”

Programda Barcelona altyapı takımının YDÜ’de kamp yapmasına ilişkin gelişmeler de gündeme geldi.

Kıbrıs Türk sporuna yönelik uluslararası ambargoların sürdüğünü belirten Berova, Barcelona kampının iptal edilmesinin de bu anlayışın bir sonucu olduğunu savundu.

Berova, “Bizim gençlerimiz bundan zarar görüyor” diyerek, sportif faaliyetlerin siyasi bir mesele haline getirilmemesi gerektiğini söyledi.

Kıbrıs Rum tarafının uluslararası alandaki girişimlerinin bu tür organizasyonların gerçekleşmesini engellediğini belirten Berova, sporun ve gençlerin siyasi çekişmelerin dışında tutulması gerektiğini vurguladı.

KIBRIS SORUNU…

Kıbrıs sorununa ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Berova, yıllardır sürdürülen müzakerelerden somut bir sonuç alınamadığını savundu.

Bunun temel nedeninin Rum tarafının değişmeyen zihniyeti olduğunu belirten Berova, “Bir taraftan güven artırıcı önlemlerden bahsedeceksiniz, diğer taraftan altında herhangi bir siyasi realite bulunmayan sportif faaliyetlere, konserlere ve benzeri etkinliklere dahi engel olma girişiminde bulunacaksınız. İnsani konularda dahi anlaşmayı reddeden Rum mentalitesi değişmediği sürece, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis 8 toplantı değil, 88 toplantı da yapsa geldiğimiz nokta bellidir. Günün sonunda bu durum, hamamda su dövmeye benzemektedir” ifadelerini kullandı.

UBP olarak Kıbrıs’ta çözümün ancak egemen ve eşit devlet temelinde mümkün olabileceği tezini savunduklarını belirten Berova, bu yaklaşımın geçmişte yaşananlardan çıkarılan bir sonuç olduğunu kaydetti.

Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkının uluslararası alanda karşı karşıya kaldığı sorunların aşılması için yoğun çaba ortaya koyduğunu da belirten Berova, özellikle spor alanındaki ambargoların gençleri olumsuz etkilediğini söyledi.

“E-FATURA SÜRECİNİ HIZLANDIRIYORUZ”

E-fatura uygulamasının hayata geçirildiğini belirten Berova, şu anda 3-4 şirketin sistemi aktif olarak kullanmaya başladığını açıkladı.

Yılsonuna kadar yaklaşık 20 büyük şirketin e-faturaya geçmesini hedeflediklerini söyleyen Berova, uygulamanın vergi toplama ve kayıt dışılığın azaltılması açısından önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Ayrıca vergi toplama sistemine yapay zekâ teknolojilerinin de dâhil edilebileceği yeni bir altyapı üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

“13’ÜNCÜ MAAŞ BU YIL SORUN YAŞANMADAN ÖDENECEK”

Programda merak edilen 13’üncü maaş konusunda da net mesaj veren Berova, 13’üncü maaşın bu yıl herhangi bir problem yaşanmadan ödeneceğini açıkladı.

Berova, “Kamu maliyesi tarafından da bu yıl on üçüncü maaş bir problem yaşamadan ödenecektir. Bunun için gerekli planlamayı ve programlamayı yaptık” dedi.

2027 BÜTÇESİ…

2027 bütçesi çalışmalarına da değinen Berova, Anayasa gereği bütçenin 31 Ekim’e kadar Meclis’e sunulmasının zorunlu olduğunu söyledi.

Seçim nedeniyle bütçenin komite çalışmalarının seçim öncesinde yürütülmesinin mümkün olmayacağını belirten Berova, bütçenin ana çerçevesinin hazırlanarak Meclis’e sunulacağını ve seçim sonrasında yeni hükümet tarafından gerekli rötuşların yapılabileceğini kaydetti.

Berova, “İnanıyorum ki Ocak ayı içerisinde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Seçim sonrasında hükümetin Ulusal Birlik Partisi’nin ana faktör olduğu bir koalisyon hükümeti olacağına inanıyoruz. Hükümet oluştuktan sonra ortaklarımızla birlikte bütçede gerekli rötuşları yaparak Meclis’ten geçireceğiz. Farklı bir durum söz konusu olursa, yeni hükümet de mevcut bütçe taslağını baz alarak gerekli değişiklikleri yapıp Ocak ayında Meclis’ten geçirebilir” dedi.

Berova, bütçenin Ocak ayında Meclis’ten geçirilmesinin kamu maliyesi açısından sorun yaratmayacağını ifade etti.

CTP’YE EKONOMİK PROGRAM ELEŞTİRİSİ

CTP milletvekillerinin ekonomi ve maliyeye yönelik açıklamalarını da değerlendiren Berova, özellikle Devrim Barçın’ın açıklamalarını eleştirdi.

Rakamların değiştirilerek veya farklı biçimde yorumlanarak kamuoyuna sunulduğunu savunan Berova, muhalefetin eleştirilerin yanında somut bir ekonomik ve mali program ortaya koyması gerektiğini söyledi.

Berova, iktidara talip olan bir partinin gelir-gider dengesini nasıl sağlayacağını, borçlanmayı nasıl yöneteceğini ve bunun maliyetinin kimlere yansıyacağını açık şekilde ortaya koyması gerektiğini belirtti.

“CTP’NİN MUHALEFET ANLAYIŞI AĞIRLIKLI OLARAK ELEŞTİRİ VE SİYASİ JARGON ÜRETME ÜZERİNE KURULU”

Berova, CTP’nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından iddialı bir çıkış yaptığını ve Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın başarısını parti hanesine yazmaya çalıştığını savundu. Bu süreçte CTP’nin siyasi beklentilerini ve çıtasını oldukça yükselttiğini belirten Berova, geçen süre içerisinde ise partinin özellikle mali ve ekonomik politikalar konusunda somut adımlar ve çözüm önerileri ortaya koyamadığını ifade etti.

Dış politikada UBP’nin savunduğu tezlerin haklılığının zaman içerisinde daha görünür hale geldiğini belirten Berova, CTP’nin muhalefet anlayışının ise ağırlıklı olarak eleştiri ve siyasi jargon üretme üzerine kurulu olduğunu söyledi.

UBP’nin sahadaki çalışmalarının ve parti tabanındaki hareketliliğin arttığını ifade eden Berova, sahadaki durumun CTP’nin söylemleriyle örtüşmediğini savunarak CTP’nin anketlerle ilgili de kamuoyuna yeterli bilgi vermediğini söyledi.

“İCRAATLARIMIZI ANLATMAKTA EKSİKLİĞİMİZ OLMUŞ OLABİLİR”

Hükümetin icraatlarının kamuoyuna yeterince anlatılamadığı yönündeki değerlendirmeye de yanıt veren Berova, bunun bir eksiklik olabileceğini kabul etti.

Son dört yıllık dönemde dünyada ve bölgede yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmeler nedeniyle hükümetin enerjisinin önemli bölümünü sorunları çözmeye ayırdığını belirten Berova, şimdi ise sahada halkla buluşarak yapılan icraatları anlatmaya başladıklarını söyledi.

Sahada vatandaşlardan olumlu geri dönüşler aldıklarını belirten Berova, “Dört yıl içerisinde gerçekten çok güzel işler yapmışsınız ama bunları anlatamadınız” şeklinde değerlendirmelerle karşılaştıklarını aktardı.

“18 BELEDİYENİN 18’İNDE DE İDDİALIYIZ”

Yerel seçimlere ilişkin son mesajını da veren Berova, UBP’nin tüm adaylarıyla iddialı olduğunu vurguladı.

Berova, “Biz 18 belediyenin 18’inde de iddialıyız” diyerek, Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa başta olmak üzere tüm bölgelerde başarılı sonuç alacaklarına inandığını söyledi.

Genel seçimlerde ise UBP’nin birinci parti olarak çıkacağına ve kurulacak bir sonraki hükümetin ana unsuru olacağına inancının tam olduğunu belirten Berova, “Ulusal Birlik Partisi’nin düşüncesi ve ilkeleri bakidir. Partimizi bir kez daha iktidarın ana yüklenici kolonu yapacağımıza inancım tamdır” ifadelerini kullandı.