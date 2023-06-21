GÜNDEM KIBRIS -ÖZEL

Gündem Kıbrıs Web TV'de Çiğdem Aydın'a konuşan Berova, Ulusal Birlik Partisi'nin hedefinin belli ve net olduğunu vurgulayarak 'Ali Başman 25'inci milletvekili olarak Meclis'e girecektir' dedi.

Ulusal Birlik Partisi hükümetinin vatandaşın üzerindeki ekonomik baskıyı azaltmak için canla başla çalıştığını vurgulayan Berova, bu kapsamda önemli yasaların Meclis'ten geçirildiğini hatırlattı.

"UBP canla başla çalışıyor"

25'inci milletvekillerinin Meclis'e girmesiyle daha da güçleneceklerini dile getiren Berova "Tek milletvekili için ada çapında yapılacak ilk seçim bu. Hem Genel Başkanımız hem de adayımız tüm adayı ziyaret ediyorlar, tüm vatandaşlara tek tek dokonuyorlar. Seçim çalışmalarımız tam gaz devam ediyor. Seçimin önemini herkese anlatmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"Başman seçildiği takdirde bize çok katkı koyacaktır"

"Hükümetin icraatlarına devam edebilmesi adına bu seçim çok önemlidir" diyen Berova, adaylarının da kendisini ekonomi dünyasında çok iyi kanıtlamış bir kişi olduğuna vurgu yaptı. "Başman seçildiği takdirde bize çok katkı koyacaktır" diyen Berova, "sahada çalışma yaparken, karşı partilerin adaylarıyla ilgili konuşma duymuyoruz ancak UBP'nin adayı her zaman konuşuluyor" dedi.

"Vatandaşlar sandığa gitmeli"

Vatandaşları sandığa oy kullanmaya çağıran Berova, bu seçimin hafife alınmaması gerektiğini vurguladı.