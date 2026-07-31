Gündem Kıbrıs Özel Haber

Gündem Kıbrıs’a konuyla ilgili açıklama yapan Berova, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın tarafından dile getirilen iddialara yanıt vererek, Maliye Bakanlığı’nın gündeminde 5 yaş üzerindeki araçların ithaline olanak sağlayacak herhangi bir tüzük değişikliği bulunmadığını vurguladı.

Berova, bu yönde hazırlanmış, Bakanlar Kurulu’na sevk edilmiş veya yürürlüğe konulması planlanan herhangi bir düzenlemenin söz konusu olmadığını ifade etti.

Kamuoyunun resmi bilgiye dayanmayan iddialarla yanlış yönlendirilmemesi gerektiğini belirten Berova, devletin mevzuat değişikliklerinin ilgili kurumların değerlendirmeleri ve yasal süreçler çerçevesinde, şeffaf bir anlayışla yürütüldüğünü kaydetti.

Hiçbir kişi ya da kesime ayrıcalık sağlanmasının söz konusu olmadığını vurgulayan Berova, belirli çevrelerin menfaatine yönelik düzenleme yapılacağı yönündeki iddiaların da gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Maliye Bakanı Berova, kamuoyunun yalnızca resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalara itibar etmesi ve özellikle bu tür iddialara itibar ederek vatandaşların ve ilgili sektörün mağduriyet yaşamaması için çağrıda bulundu.