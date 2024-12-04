Berova mesajında şunları kaydetti; “Türkiye Cumhuriyeti’nde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde bütün dünyaya örnek olan bir devrim ile 1934 yılında pek çok Avrupa ülkesinden önce, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmiş olması Türk Milleti için ayrı bir öneme sahiptir.

Kadın, her şeyden evvel toplumu ayakta tutan ailenin en önemli unsurudur. Çalışkanlığı ve üretkenliğiyle hayatın her alanında etkin bir şekilde yer alması son derece önemlidir.

Türk ulusunun bir parçası olan Kıbrıs Türk Halkı da, Atatürk’ün ilke ve devrimlerini her zaman kendine şiar edinmiştir.



Tarih boyunca milletimizin var oluş mücadelesinde canını ortaya koyan kadınlarımız, bugün de çalışma hayatında, siyaset arenasında, yasama, yürütme ve yargıda, sanatta, sporda, sosyal ve kültürel alanda, eğitimde, hukukta, aile içinde… Kısacası toplumsal yaşamda önemli başarılara imza atmış, Cumhuriyetimizin yükselmesine önemli katkılar sağlamaktadır.

Bu duygu ve düşüncelerle, 5 Aralık Kadın Hakları Günü ve Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilişinin Yıldönümü’nü kutluyor, kadınların hayatın her alanında daha güçlü bir şekilde yer alması dileğiyle saygı ve sevgilerimi sunuyorum.”