Berova, yaşanan sürecin yalnızca otel arazileri üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, vatandaşların finansal mağduriyeti başta olmak üzere ortaya çıkabilecek tüm risk ve sonuçların bakanlık tarafından yakından takip edildiğini kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti’nde konuya ilişkin hukuki bir süreç başlatıldığını ifade eden Berova, KKTC hükümetinin de gelişmeleri yakından izlediğini belirtti.

Otel arazisinin mülkiyeti ve devlet arazisinin kiralanmasına ilişkin de bilgi veren Berova, söz konusu devlet arazisinin basında yer aldığı gibi Tera Portföy adına değil, Maya Turizm adına kiralandığını açıkladı. Berova, Maya Turizm’in yüzde 50 ortağının ise Tera Grubu bünyesindeki Tera Yatırım Teknoloji Holding olduğunu belirtti.

Maya Turizm’in kiraladığı devlet arazisine ilişkin bugüne kadar biriken borç ile kira sözleşmesinin iptali konusunun bakanlık tarafından incelendiğini ifade eden Berova, raporların tamamlanmasının ardından gerekli açıklamaların kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.

“Kendi hükümet döneminiz için de yanıtlamanız gerekir”

Berova, açıklamasında Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay’ın geçmişteki hükümet dönemine de dikkat çekti.

Özersay’ın 2018-2020 yılları arasında Başbakan Yardımcısı olduğunu hatırlatan Berova, kira ödemelerinin bu dönemde de uzun süredir yapılmadığını belirterek, “Neden denetlemediniz?” sorusunun Özersay tarafından kendi hükümet dönemi açısından da yanıtlanması gerektiğini ifade etti.

Berova, “O yıllarda bu dosya hakkında hangi incelemeyi yaptınız? Borcun tahsili veya sözleşme şartlarının uygulanması için hangi adımları attınız?” sorularını yöneltti.

Berova ayrıca, Özersay’ın görevde olduğu dönemde yapılmayan işlemlerin bugün gündeme getirilmesini eleştirerek, geçmiş dönemde yerine getirilmeyen sorumlulukların da açıklanması gerektiğini savundu.

“Davanın sonucunu neden kamuoyuna duyurmadınız?”

Berova, açıklamasında parti katkı paylarına ilişkin geçmişte yaşanan hukuki sürece de değindi.

Yasanın uygulanması kapsamında parti katkı payının ödenmediği gerekçesiyle kendileri hakkında dava açıldığını ve ara emri alındığını belirten Berova, söz konusu sürecin kamuoyuna davanın kazanıldığı izlenimi verecek şekilde yansıtıldığını öne sürdü.

Davanın sonuçlanmasının ardından mahkeme tarafından haklı bulunmadıklarının ortaya çıktığını ifade eden Berova, bu sonucun da kamuoyuyla aynı açıklıkla paylaşılması gerektiğini söyledi.

“Gerekli işlemleri yürüteceğiz”

Berova, hükümet olarak borcun tahsili, yatırım yükümlülükleri ve kira sözleşmelerinin hukuki durumu konusunda gerekli işlemlerin yürütüleceğini belirtti.

Türkiye’deki soruşturmayla ilgili KKTC’yi ilgilendiren somut bir bilgi veya talep ortaya çıkması halinde ise mevcut adli yardımlaşma mekanizmaları ile MASAK ve MABEB arasındaki bilgi paylaşımı çerçevesinde ilgili makamlarla iş birliği yapılacağını kaydetti.