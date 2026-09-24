Maliye Bakanı Özdemir Berova'nın açıklaması şöyle:

"Murat Bey, sevginiz karşılıklıdır. Ancak sevgi başka, gerçekler başkadır.

Maliye Bakanlığına ve performansımıza yönelik eleştirilerinizi, ortaya koyduğunuz rakamlarla birlikte milletvekillerinizle zaten sürekli tartışıyoruz. Tünelin ucundaki ışığı göremeyip sorumluluktan kaçtığınız ve maaşları ödeyemediğiniz günleri de karşılıklı konuşuyoruz.

Asıl soru hâlâ cevapsızdır: Görev döneminizde ve özellikle son altı ayda belediyenize ve şirketlerinize kaç kişiyi istihdam ettiniz? Bu istihdamlar hangi ilan, sınav ve kriterlerle gerçekleştirildi?

Şeffaflık, yalnızca toplam çalışan sayısını açıklamak değildir. İstihdamların usulünü açıklamak ve bağımsız denetime açık olmaktır. Belediye ile şirketleriniz arasındaki transferlerin de denetlenmesi için Sayıştay’ı davet edin ve sonuçları kamuoyuyla paylaşın.

Milletvekilliği düşünüyorsanız henüz geç değil. O zaman Maliye ile ilgili konuları sizinle de uzun uzun tartışırız."