Polis Genel Müdürü 1’inci Yardımcısı Ahmet Beşerler, Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde görüşülen, 3 milyar 979 milyon 154 bin TL’lik Polis Genel Müdürlüğü bütçesiyle ilgili konuşmaların sonunda söz alarak milletvekillerinin sorularını yanıtladı ve bazı bilgiler paylaştı.

"Son yıllardaki en gerçekçi bütçe"

Beşerler, polis bütçesinin son yıllarda hazırlanan en gerçekçi bütçe olduğunu söyleyerek, Maliye Bakanlığı yetkililerine teşekkür etti

Beşerler, polis kadrosunun 2 bin 718, mevcudun 2 bin 28, münhallerin 690, itfaiye kadrolarının 282, mevcudun 248, münhalin 34, sivil hizmet görevlerinde kadro sayısının 468, mevcudun 290, münhalin 178 olduğunu kaydetti.

2009’dan 2023 yılına kadar 15 yıllık sürede polis teşkilatına itfaiyeci ve polis olarak istihdam sayısının 928 olduğunu belirten Beşerler, aynı dönemde 862 kişinin emekliye ayrıldığını söyledi.

Beşerler, 15 yılda polis teşkilatının artan polis ve itfaiyeci sayısının 66 kişi olduğunu belirtti.

Trafik konusunda da konuşan Beşerler, trafik kazalarında en büyük payın bir ya da iki yıllık ehliyet sahibi gençlere ait olduğuna işaret ederek, “Şoför okullarında alınan eğitimle iyi şoför olunmuyor. Şoför okullarındaki eğitim şeklinin değiştirilmesi gerek. Ülkedeki trafiği iyi bir noktaya getirmek istiyorsak bu konuya el atmalıyız” dedi.

Beşerler, özellikle son dönemde alkollü sürücü sayısındaki artışa dikkat çekti.

Kapılardan 6 milyon 781 bin giriş

Ülkeye yapılan giriş-çıkış işlemleriyle ilgili de bilgi veren Beşerler, bugüne kadar kara giriş kapılarından 6 Milyon 781 bin giriş işlemi yapıldığını, çıkış işlemleri de göz önünde bulundurulduğunda 13 milyon işlem yapıldığını söyledi.

Beşerler, Ercan Havaalanı ile deniz kapılarından da 1 Milyon 800 bin giriş işlemi, 1 Milyon 800 bin de çıkış işlemi yapıldığını kaydetti. Beşerler, sadece Ercan’dan, 1 Milyon 683 bin giriş işlemi, 1 Milyon 657 bin çıkış işlemi yapıldığını belirtti.

Deportlarla ilgili soruları da yanıtlayan Beşerler, 15 Kasım itibarıyla ülkeden deport edilen kişi sayısının 1212 olduğunu söyledi.

Yıldız Öğrenci Yurdu konusunda da konuşan Beşerler, kadın ve çocuk mültecilerin daha iyi bir ortamda olması için buranın kullandığını, maliyetlerin Maliye Bakanlığı tarafından karşılandığını belirtti.

Beşerler, eski Meriç Karakolu’nun iyileştirilmesi, diğer karakollarda tutulması sıkıntılı olan kişilerin buraya sevk edilebilmesi için 20 milyonluk proje hazırlandığını ifade etti.

Polisin araç kadrosunun iyileştirilmesi gerektiğini belirten Beşerler, 10 yaşın bir aracın kullanımında sınır kabul edildiğini ancak polisin araçlarının yüzde 82’inin 10 yaşın üzerinde olduğunu söyledi.

Soruşturmalar

Beşerler, muhalefet milletvekillerinin bazı soruşturmalarla ilgili sorularını da yanıtladı.

Reçete soruşturmasına değinen Beşerler, konunun eylül ayında Çalışma Bakanlığı tarafından polisin gündemine getirildiğini ve soruşturmanın başladığını anımsattı.

Delilden sanığa...

Beşerler, bu sürede 17 doktor, 47 eczacı, 3 eczane çalışanı, 1 polis memuru ve 5 sivilin tutuklandığını söyleyerek, “Sanıktan delile değil, delilden sanığa gittik. 73 kişi aleyhine emare elde ettik, soruşturmayı başlattık. Mahkum olana kadar elbette herkes suçsuzdur ama delil ışığında gereğini yapmak da polisin görevidir. Elimizde emare olduğu sürece soruşturmayı sürdüreceğiz. Ekip 10 kişiydi. 20 kişiye çıkardık. Öngörü, bu soruşturmayı ocak ayının sonuna kadar tamamlamaktır. Dosyaları Hukuk Dairesi’ne göndereceğiz. Sonrası zaten bizim işimiz değil” dedi.

“Kelepçe” eleştirilerine yönelik, polislerin işlemleri, tutuklamaları talimata göre yaptığını ifade eden Beşerler, “Kimin ne şekilde nasıl tutuklanacağı talimatta belirlendi. Bu talimat polise kelepçe kullanma yetkisi de veriyor. Bu gibi görevler yasayla yapılamaz…” dedi.

1997-1998 yıllarından bu yana polis müdürlüklerinin ve karakolların yenilendiğini ifade eden Beşerler, buralarda hücrelerin bodrumda olmasının tasarlandığını ifade ederek, “Havalandırma ve tuvalet konuları bize sıkıntı yarattı” dedi.

Bu konudaki sorunları gidermek için atılan adımlara işaret eden Beşerler, ilçelerdeki polislerde yer alan hücreler için 755 bin TL harcama yaptıklarını ifade ederek, “Şu anki durum kötü değil…” dedi.

"Polis yüzde 70'lik kadroyla çalışıyor"

Polisin yüzde 70’lik kadroyla çalıştığını, bundan doğan açık için görevlendirme yapmak zorunda kaldıklarını kaydeden Beşerler, yüzde 25 ek mesai kotasının polisi sıkıntıya düşürdüğünü ifade etti “bu konu kanayan yaramız” dedi.

Son yıllarda polise istihdam konusunda hükümetlerin yaklaşımlarını iyileştirdiğini ifade eden Beşerler, ilgili yasa önerisinin yürürlüğe girmesiyle 2024’te polis alabilecek kapasiteleri olduğunu ifade etti.

Beşerler, Özel Güvenlik Yasası’nın uygulanmasından İçişleri Bakanlığı’nın sorumlu olduğunu ifade ederek, polisin onaylanan kişilere eğitim verdiğini söyledi, şu anda polis okulunda 46 kişiye özel güvenlik eğitimi verildiğini kaydederek, “Üzerimize düşeni yapıyoruz” dedi.

Kadına yönelik şiddet konusunda özel şubeler olduğunu, şikayetlerin hemen değerlendirildiğini kaydeden Beşerler, kadınların güvenliği için hassasiyetle çalışıldığını belirtti.

Bir soru üzerine Beşerler, cumhurbaşkanı, başbakan, meclis başkanı ve emekli cumhurbaşkanlarıyla başbakanların yanında 77 polisin yakın koruma olarak görev yaptığını da söyledi.

2024’te motosikletli polis takımı oluşturma için projeleri olduğunu kaydeden Beşerler, pilot bölgenin Girne olacağını ifade etti.

Kıb-Tek ile ilgili Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şubede yürütülen bir soruşturma olduğunu, bunun Sayıştay raporuyla ilgili olduğunu belirten Beşerler, "jet dosyasıyla" ilgili soruşturmanın tamamlanmak üzere olduğunu, bununla ilgili birden fazla dosya olduğunu, bunların yakın zamanda Savcılığa iletileceğini kaydetti.

Kutlu Adalı cinayeti konusundaki soruyu yanıtlayan Beşerler, faili meçhul cinayet dosyasının hiçbir zaman kapatılmadığını, zaman aşımına uğramadığını, eğer bir şehadet varsa polisin bu konuda gereğini yapacağını belirtti.

Beşerler, “Benim göreve gelmemden sonra bir gelişme olmadı” diyerek konuyu araştıracağını ifade etti.