Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi lig aşamasındaki rakipleri belli oldu. Siyah-beyazlıların rakipleri arasında Güney Kıbrıs temsilcisi Omonia da yer alırken, Beşiktaş Avrupa kupası mücadelesi kapsamında Güney Kıbrıs’a gidecek.

Beşiktaş, lig aşamasında Marsilya, Bayer Leverkusen, Union Saint-Gilloise, Celtic, Crystal Palace, Omonia, Hapoel Beer Sheva ve Hoffenheim ile karşılaşacak.

Siyah-beyazlı ekip, Omonia ile deplasmanda mücadele edecek. Böylece Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi kapsamında Güney Kıbrıs’a giderek Omonia karşısında galibiyet arayacak.

Beşiktaş’ın diğer rakiplerinden Leverkusen ve Celtic deplasmanda oynanacak maçlar arasında yer alırken, Marsilya, Union SG, Crystal Palace, Hapoel Beer Sheva ve Hoffenheim karşılaşmaları İstanbul’da oynanacak.