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Ligdeki ikinci yenilgisini alan Beşiktaş, milli ara dönüşünde Kocaelispor ile sahasında karşılaşacak.

Bu sonucun ardından puanını 13'e yükselten Amedspor, Süper Lig'in yeni lideri oldu. Amedspor, milli aranın ardından Gençlerbirliği deplasmanına gidecek.

Diyarbakır ekibine galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Gift Orban, 22. dakikada Dia Saba ve 59. dakikada Furkan Soyalp attı. Beşiktaş'ın golleri ise 55. dakikada Dusan Vlahovic ve 90+8. dakikada penaltıdan Orkun Kökçü'den geldi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile Beşiktaş, Diyarbakır Stadı'nda karşılaştı. Amedspor, karşılaşmayı 3-2'lik skorla kazandı.

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