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Karşılaşma öncesinde açıklanan ilk 11'de yer alan 31 yaşındaki Kamerunlu santrfor, ısınma esnasında sakatlık yaşadı. Kadrodan çıkarılan Aboubakar'ın yerine Cenk Tosun ilk 11'de görev aldı.

64. dakikada Tayfur Bingöl, Rebic'in asistinde sağ üst köşeye yaptığı vuruşla golü attı.

49. dakikada Moumbagna, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.

45. dakikada Zaynutdinov'un soldan ortasında, Cenk Tosun'un ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda kaleci Haikin meşin yuvarlağı kornere çeldi.

43. dakikada Sorli'nin ceza sahası içi sağ çaprazdan çıkardığı şutta kaleci Mert Günok, topu iki hamlede kontrol etti.

38. dakikada konuk takım öne geçti. Sorli'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan ortasında Amartey'in hareketlenmediği pozisyonda Moumbagna, altıpas çizgisinin üzerinde bekletmeden yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1.

21. dakikada Bodo/Glimt gole yaklaştı. Beşiktaş yarı sahasının ortasında Gronbaek'in kullandığı serbest atışta savunmanın arkasına hareketlenen Pellegrino'nun ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok gole izin vermedi.

Konuk ekip maçı 2-1 kazandı. Maçta Bodo Glimt'in galibiyet gollerini 38. ve 49. dakikalarda Moumbagna kaydetti. Beşiktaş'ın tek golü 64. dakikada Tayfur Bingöl'den geldi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 4. haftasında Norveç ekibi Bodo Glimt'i konuk etti.

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