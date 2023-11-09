Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 4. haftasında Norveç ekibi Bodo Glimt'i konuk etti.
Konuk ekip maçı 2-1 kazandı. Maçta Bodo Glimt'in galibiyet gollerini 38. ve 49. dakikalarda Moumbagna kaydetti. Beşiktaş'ın tek golü 64. dakikada Tayfur Bingöl'den geldi.
Beşiktaş'ta Necip Uysal 90+3. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
Maçtan anlar
21. dakikada Bodo/Glimt gole yaklaştı. Beşiktaş yarı sahasının ortasında Gronbaek'in kullandığı serbest atışta savunmanın arkasına hareketlenen Pellegrino'nun ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok gole izin vermedi.
38. dakikada konuk takım öne geçti. Sorli'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan ortasında Amartey'in hareketlenmediği pozisyonda Moumbagna, altıpas çizgisinin üzerinde bekletmeden yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1.
43. dakikada Sorli'nin ceza sahası içi sağ çaprazdan çıkardığı şutta kaleci Mert Günok, topu iki hamlede kontrol etti.
45. dakikada Zaynutdinov'un soldan ortasında, Cenk Tosun'un ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda kaleci Haikin meşin yuvarlağı kornere çeldi.
49. dakikada Moumbagna, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.
64. dakikada Tayfur Bingöl, Rebic'in asistinde sağ üst köşeye yaptığı vuruşla golü attı.
Isınırken sakatlanan Aboubakar, kadrodan çıkarıldı
Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar, ısınma esnasında arka adalesinde ağrı hissetmesi nedeniyle kadrodan çıkarıldı.
Karşılaşma öncesinde açıklanan ilk 11'de yer alan 31 yaşındaki Kamerunlu santrfor, ısınma esnasında sakatlık yaşadı. Kadrodan çıkarılan Aboubakar'ın yerine Cenk Tosun ilk 11'de görev aldı.