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Siyah-beyazlı kulüp, 4 Kasım'da, Tüpraş Stadı'nda oynanması gereken mücadelenin provokatif eylem ihtimali göz önünde bulundurularak devletin güvenlik bürokrasisi tarafından tarafsız bir ülkede oynanmasına karar verildiğini duyurmuştu.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında oynanacak maça, 28 Kasım'da Debrecen kentindeki Nagyerdei Stadı ev sahipliği yapacak.

Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv karşılaşmasının seyircili olarak oynanması hususunda Macaristan yerel makamlarıyla anlaşmaya varıldığı ancak Macaristan yerel yetkililerinin, Ajax-Maccabi Tel Aviv maçında yaşanan olayları gerekçe göstererek mücadelenin seyircisiz yapılmasını kararlaştırdığı aktarıldı.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, müsabakanın, UEFA ve UEFA'ya bağlı ülke federasyonları ve yerel makamlarla gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde ev sahipliği yapmayı kabul eden tek ülke Macaristan'ın Debrecen kentinde oynanmasına karar verildiği belirtildi.

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