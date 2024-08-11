Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Samsunspor'u 2-0 mağlup etti.

Siyah-beyazlılarda Rafa Silva 31. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.

36. dakikada ise Gabriel Paulista sahneye çıkarak farkı 2'ye çıkarttı.

Mücadelenin ikinci yarısında gol sesi çıkmadı ve siyah-beyazlılar averaj farkı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Beşiktaş, 2018/19'dan bu yana ilk kez bir sezondaki ilk iki resmi maçını gol yemeden kazandı.

NECİP UYSAL, RIZA ÇALIMBAY'IN REKORUNA ORTAK

Beşiktaş formasıyla 16. Süper Lig sezonunda forma giyen Necip Uysal, kulüp tarihinde en yüksek sayıya sahip olan Rıza Çalımbay'ın rekoruna ortak oldu

4 YIL SONRA İLK

Rafa Silva ve Gabriel Paulista, Bernard Mensah'tan (Eylül 2020 vs Trabzonspor) bu yana Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk Süper Lig maçında gol atan ilk yabancı oyuncular oldu.

YENİ TRANSFERLER İLK LİG MAÇINDA

Beşiktaş da yeni transferler Paulista, Rafa Silva, Immobile ve Emirhan Topçu, siyah-beyazlı formayla ilk kez Süper Lig maçına çıktı.

TARAFTARLAR MAÇA İLGİ GÖSTERDİ

Samsun’da oynanan maça iki kulübün taraftarları büyük ilgi gösterdi. Beşiktaş taraftarına ayrılan bin 608 adet biletin tamamı tükenirken, Samsunspor taraftarına ayrılan 30 bin 548 biletten 20 bine yakını satıldı.