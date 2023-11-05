Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Bitexen Antalyaspor'la deplasmanda karşılaştı.

İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan siyah-beyazlılar, Antalyaspor'a 3-2 mağlup oldu.

Maçta ilk yarının son anlarında 45+2'de Cenk Tosun Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. İkinci yarıya hızlı başlayan Antalyaspor, 11 dakikada 3 gol kaydetti. 46. dakikada Saric, 50. ve 57. dakikalarda Jehezkel, skoru 3-1'e getirdi.

Beşiktaş, 80. dakikada Muleka ile bir gol bulsa da Antalyaspor'a yenilmekten kurtulamadı. Karşılaşma 3-2 Antalyaspor'un galibiyetiyle sona erdi.

Bu sonuçla birlikte Antalyaspor puanını 15'e yükseltti, Beşiktaş ise 19 puanda kaldı.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

11. dakikada Tayfur Bingöl'ün sağ çaprazdan şutunda kaleci Leite topu kontrol etti.

30. dakikada Bytyqi'nin ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

33. dakikada Salih Uçan'ın ceza sahası sağ çaprazdan şutunda kaleci Leite topu kornere çeldi.

34. dakikada Beşiktaş'ın sol köşeden kazandığı kornerle ceza sahasında topla buluşan Tayfur Bingöl'ün kafayla şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarptı. Topun oyun alanına dönmesiyle Salih Uçan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

45+2. dakikada Beşiktaş öne geçti. Salih Uçan'ın pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Cenk Tosun, kaleci Leite'nin sağından topu ağlara gönderdi: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısını Beşiktaş 1-0 önde tamamladı.

46. dakikada Bitexen Antalyaspor skora eşitlik getirdi. Jehezkel'in sol kanattan pasında topla buluşturduğu Saric, ceza yayı üzerinden şutunda meşin yuvarlağı kaleci Ersin Destanoğlu'nun sağından filelerle buluştu: 1-1.

50. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Bytyqi'nin yarı sahadan uzun pasında sol kanatta topla buluşturduğu Jehezkel, ceza sahası dışına çıkan kaleci Ersin Destanoğlu'nu çalımlayıp, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 2-1.

57. dakikada Bitexen Antalyaspor farkı 2'ye çıkardı. Bünyamin Balcı, sol kanattan ceza sahası sağ çaprazdaki Jehezkel'e pas verdi. Beşiktaş savunmasını geçen Jehezkel, ceza alanı orta kısmına ilerleyip yaptığı şık vuruşla takımının üçüncü, kendisinin mücadeledeki ikinci golünü kaydetti: 3-1.

64. dakikada Rashica'nın sol kanattan kullandığı kornerle ceza sahasına gönderdiği ortaya yükselen Zaynutdinov'un kafa şutunda, kaleci Leite topu iki hamlede kontrol etti.

68. dakikada Safuri'nin sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üst direkten döndü.

79. dakikada Beşiktaş farkı 1'e indirdi. Rebic'in sol çaprazdan pasında ceza sahasında topla buluşan Muleka, bekletmeden şutunda meşin yuvarlağı kaleci Leite'nin solundan ağlarla buluşturdu: 3-2.

Karşılaşmayı, Bitexen Antalyaspor 3-2 kazandı.

MAÇTAN NOTLAR

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Bitexen Antalyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ın teknik sorumlusu Burak Yılmaz, geçen haftaki karşılaşmanın ilk 11'ine göre zorunlu bir değişiklik yaptı.

Yılmaz, ligde geçen haftaki Gaziantep FK maçının ilk 11'inde yer alan ve sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal'ın yerine Bitexen Antalyaspor mücadelesinde Tayfur Bingöl'e görev verdi.

Beşiktaş'ın Antalya deplasmanındaki ilk 11'ini Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Eric Bailly, Necip Uysal, Bakhtiyor Zaynutdinov, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Tayfur Bingöl, Alex Oxlade-Chamberlain, Milot Rashica ve Cenk Tosun oluşturdu.

Siyah-beyazlıların yedek kulübesinde Mert Günok, Ante Rebic, Demir Ege Tıknaz, Valentin Rosier, Jackson Muleka, Yakup Arda Kılıç, Jean Onana, Umut Meraş, Gökhan İnler, Semih Kılıçsoy oturdu.

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Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin de ligde en son RAMS Başakşehir ile yaptıkları maçın ilk 11'inde mecburi tek değişikliğe gitti.

Şahin, sakatlığı bulunan Güray Vural'ın yerine Erdoğan Yeşilyurt'a ilk 11'de görev verdi.

Akdeniz ekibinin Beşiktaş karşılaşmasındaki ilk 11'inde Helton Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Erdoğan Yeşilyurt, Erdal Rakip, Dario Saric, Sagiv Jehezkel, Zymer Bytyqi, Ramzi Safuri ve Adam Buksa forma şansı buldu.

Antalyaspor'un yedek kulübesinde Ataberk Dadakdeniz, Bahadır Öztürk, Sam Larsson, Jakub Kaluzinski, Ufuk Akyol, Gerard Van de Streek, Mert Yılmaz, Naldo, Ege Bilsel, Britt Assombalonga yer aldı.

Antalya'da 7 Eylül'de trafik kazasında ağır yaralanan 4 yaşındaki oğlu tedavi gördüğü hastanede 16 Ekim'de hayatını kaybeden Brezilyalı stoper Edinaldo Gomes Pereira (Naldo), bu sürede uzak kaldığı yeşil sahalara Beşiktaş maçıyla geri döndü. Naldo, 7 hafta sonra Antalyaspor'un maç kadrosunda yer aldı.

Öte yandan, karşılaşma öncesi Antalyaspor'un eski futbolcularından Musa Nizam'ın aktif futbol hayatını bıraktığı duyuruldu ve kendisi için hazırlanan film stattaki dijital panolarda gösterildi.

Antalyasporlu futbolcular seremoniye "Lösemili Çocuklar Haftası", Beşiktaşlı futbolcular ise "Antalya Kültür Yolu Festivali başladı" yazılı pankartlarla çıktı.