Siyah-beyazlı ekipte 15 farklı oyuncuya, müsabakaları yöneten hakemler tarafından kart gösterildi.

"Kara Kartallar"da Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Omar Colley, Jonas Svensson, Al Musrati, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Rafa Silva, Milot Rashica, Ciro Immobile ve Mustafa Hekimoğlu yaptıkları kusurlu hareketler nedeniyle sarı kart gösterilirken, Gedson Fernandes ile Tayyip Talha Sanuç da birer kez kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Beşiktaş'ta Emirhan Topçu'ya 5, Arthur Masuaku'ya da 4 kez sarı kart gösterildi. Siyah-beyazlı ekibe bu sezon katılan Emirhan; Sivasspor, Gaziantep FK, Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarında sarı kart görerek cezalı duruma düştü ve bir lig maçında forma giyemedi.

Emirhan Topçu ceza sonrasında ise Adana Demirspor maçında bu sezonki 5. sarı kartını gördü.

Masuaku hem ligde hem Avrupa'da ceza aldı

Beşiktaş'ta Arthur Masuaku da sarı kart cezası nedeniyle takımını yalnız bırakan bir başka oyuncu oldu.

Masuaku, Samsunspor maçının yanı sıra Antalyaspor, Trabzonspor ve Eyüspor maçlarını sarı kartla tamamladı ve cezası nedeniyle Bellona Kayserispor maçında forma giyemedi.

Hırçın performansını Avrupa'da da sürdüren Masuaku; Olimpik Lyon, Malmö ve Maccabi Tel Aviv maçlarında sarı kart gördüğü için Bodo/Glimt'le deplasmanda oynanan müsabakada görev alamadı.

Gedson Fernandes ve Tayyip Talha kırmızı gördü

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes ve Tayyip Talha Sanuç, ligin ilk bölümünde kırmızı kart görerek takımlarını yalnız bıraktı.

Ligdeki ilk sarı kartını RAMS Başakşehir maçında gören Gedson Fernandes, Fenerbahçe derbisini ise kırmızı kartla tamamladı. Derbinin 32. dakikasında sarı kart gören Gedson Fernandes, 90. dakikada ise ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Tayyip Talha Sanuç ise Adana Demirspor deplasmanında yaptığı faulün ardından müsabaka hakemi tarafından doğrudan kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

Ersin Destanoğlu'na yedek kulübesinde iki sarı kart

Siyah-beyazlı ekipte Ersin Destanoğlu yedek kulübesinde gördüğü kartlarla ön plana çıktı.

Kaleci Mert Günok'un yedeği olarak Beşiktaş'ta forma giyen Ersin Destanoğlu, 3 sarı kartın 2'sini yedek kulübesinde gördü.

Saha içindeki sarı kartını Galatasaray ile deplasmanda oynanan derbi müsabakasının 67. dakikasında gören Ersin, Bellona Kayserispor ve Atakaş Hatayspor maçlarında ise kulübedeki hareketleri nedeniyle sarı kartla uyarıldı.

Ersin'in yanı sıra Mert Günok, Jonas Svensson, Al Musrati ve Ciro Immobile de üçer sarı kart görerek ceza sınırına geldi.

En fazla kart Antalyaspor ve Sivasspor maçlarında

Beşiktaşlı futbolcular, en fazla sarı kartı Antalyaspor ve Sivasspor maçlarına gördü.

Tüpraş Stadı'nda oynanan iki karşılaşmada siyah-beyazlı futbolcular 4'er kez sarı kartla uyarı aldı.

Antalyaspor maçında Omar Colley, Semih Kılıçsoy, Arthur Masuaku ve Al Musrati'ye, Sivasspor müsabakasında Ciro Immobile, Al Musrati, Milot Rashica ve Mert Günok'a sarı kart gösterildi.