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Hasan Arat ve Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk de olası başkan adayları arasında.

Mevcut Başkan Ahmet Nur Çebi, güvenoyu almak için olağanüstü seçime gidecek.

Yılmaz'ın ise başarılı sonuçlar alması ve kalmak ismesi halinde seçime kadar takımda kalacağı iddia ediliyor.

Seçime kadarki süreç içinse öne çıkan teknik direktör adayları; Sergen Yalçın, Rıza Çalımbay, Samet Aybaba ve İbrahim Üzülmez.

Beşiktaş Şenol Güneş'in istifasının ardından takım geçici olarak yardımcı antrenör Burak Yılmaz'a emanet edildi.

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