Beşiktaş'ı bekleyen zorlu süreçte, orta saha oyuncuları arasındaki forma rekabetinin artması bekleniyor.
Siyah beyazlı 6 orta saha oyuncusu arasında Rafa Silva ve Gedson'un yerleri garanti.
Al Musrati, Ndour, Salih ve Joao Mario ise teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un güvenini kazanmak için ter döküyor.
Hollandalı çalıştırıcı, Göztepe maçında Gedson ve Rafa Silva'nın yanında Al Musrati'ye 11'de şans verecek.
Al Musrati'nin sahaya yansıttığı oyuna göre van Bronckhorst'un orta sahada yapacağı ilk hamle büyük olasılıkla Salih olacak.