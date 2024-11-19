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Al Musrati'nin sahaya yansıttığı oyuna göre van Bronckhorst'un orta sahada yapacağı ilk hamle büyük olasılıkla Salih olacak.

Hollandalı çalıştırıcı, Göztepe maçında Gedson ve Rafa Silva'nın yanında Al Musrati'ye 11'de şans verecek.

Al Musrati, Ndour, Salih ve Joao Mario ise teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un güvenini kazanmak için ter döküyor.

Siyah beyazlı 6 orta saha oyuncusu arasında Rafa Silva ve Gedson'un yerleri garanti.

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