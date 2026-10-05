Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda, kulüpten alınan bilgiye göre aidatını yatıran 39500 üyeden 3910 kişinin oy kullandığı açıklandı.

Serdal Adalı 3815 oy alırken 37 oy geçersiz, 58 oy da boş sayıldı.

Beşiktaş'ta Aralık 2024'te Hasan Arat yönetiminin görevi bırakmasıyla aday olan Serdal Adalı, yapılan olağanüstü genel kurulu kazanarak başkanlık koltuğuna oturmuştu.

Adalı, daha sonra Mayıs 2025'te olağan genel kurulda Gürkan Aksoy ile girdiği yarışı kazanarak ikinci kez başkanlığa seçildi.

Serdal Adalı, 4 Ekim 2026'da tek aday olarak girdiği kongrede üçüncü kez başkanlığa getirildi.

Beşiktaş'ta bir sonraki olağan seçim Mayıs 2028'te yapılacak. Başkan Adalı, bu genel kurula kadar siyah-beyazlı kulübün başkanlığını üstlenecek.

Adalı'nın yönetim kurulu listesi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın yeni yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor:

Asil üyeler: Murat Kılıç, Uğur Fora, Leman Özgür Rodoplu, Mithat Görkem Aksoy, Aykan Aydın, Mete Düren, Orhan Özalp, Özkan Arseven, Mehmet Sarımermer, Arslan Küçükemre.

Yedek üyeler: Toygun Batallı, Üzeyir Engin, Cengiz Sarıkaya, İpek Gençer Yağcı, Ziya Fırat Gültekin.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Adalı: “Önümüzde çok daha başarılı bir Beşiktaş var”

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, 3910 oyun 3815'ini alarak üçüncü kez başkanlığa getirildi.

Siyah-beyazlı camiaya teşekkür ederek sözlerine başlayan Adalı, "Bir seçim daha geride kaldı. Bizlere güvendikleri için, destekleri için camiamıza teşekkür ediyorum. İnşallah onların bu güvenine ve desteğine layık olacağız. Önümüzde çok daha başarılı, önü açık bir Beşiktaş var. Allah'ın izniyle hep beraber çalışarak hedeflediğimiz noktalara varacağız. Beşiktaş camiası her zaman söylüyorum; birlik, beraberlik içinde olduğu zamanlarda Beşiktaş'ın başarısı kaçınılmaz olur. İlgilerinden, oylarına sahip çıktıkları için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok daha iyi bir Beşiktaş göreceklerini söyleyebilirim. Önümüzde bu sezonla beraber bir sezon daha var. İnşallah görev süremizin sonuna geldiğimizde hedeflediğimiz her şeyi yerine getirmiş olarak tekrar camianın karşısına çıkarız." diye konuştu.

Beşiktaş taraftarına "destek" çağrısında bulunan Adalı, "Desteklerine devam etsinler. Onların desteği zaten içerideki maçlarda takımı ateşliyor. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum, var olsunlar. Desteklerini esirgemesinler. İşlerin iyi günü de var, kötü günü de var. Yeter ki bize inanmaya, bu futbolcu topluluğuna inanmaya, teknik heyete inanmaya devam etsinler. Sonucun inşallah iyi olduğunu beraber göreceğiz." dedi.

Serdal Adalı, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

“TFF salı günü herhalde olağanüstü toplanıyormuş. Salı'ya kadar bekleyeceğiz. Şimdiden bir şey söylemenin manası yok. Ama keşke hani o bir sene önceden beri söylediğim, yaptığımız uyarıları biz yapmamış olsaydık da şu sonucu görmeseydik. Bu benim beklediğim bir şeydi. Maalesef kötü giden bir şeyleri zorladığınız müddetçe daha da kötüye gidiyor. Eğer ben her konuştuğumda da bu sadece Beşiktaş için değil, her zaman söylerim; Türk futbolu ve diğer takımların düşüncelerini, onların yaşadıklarını da anlatmaya çalıştım. İnşallah Türk futbolu için iyi kararlar alınır. Türk insanının, Türk halkının başka bir zevki yok, keyifle maçları izlemeye devam ederler. Bu konuda da devletimiz, hükümetimiz, bakanlarımız, bakanlığımız gerekeni yapıyorlar. Sabırla bekleyeceğiz, çıkan sonucu göreceğiz.”

Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan ile gündemle ilgili telefon görüşmesi yaptığını dile getiren Adalı, "Bazı kulüp başkanlarımız İstanbul'da yoktu, yurt dışındaydı. Tahmin ediyorum yarın sabah tekrar bir telefon trafiği yaparız. Salı'dan önce olabilir, sonra olabilir. Kulüpler Birliği olarak da bu konuda tüm kulüplerimizin fikirlerini, düşüncelerini bir noktaya getirip o kararı vermiş oluruz." ifadelerini kullandı.

"Gerekirse ara verelim. 1 hafta, 10 gün, 2 hafta ne kadarsa... Bu işi, başlanılan temizlik harekatı sonuçlanana kadar da ligler başlamasın." diyen siyah-beyazlı kulübün başkanı, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Görevini iyi yapan hakemlerimiz var, onların da psikolojisini düşünmek lazım. Bu kadar hadiseden sonra ne kadar isteseler de bu psikolojiyle nasıl görev yapacaklar? Geçen gün de söyledim, gerekiyorsa 1 hafta sonra başlar, 2 hafta sonra başlar. Bir şey kaybetmeyiz ama temizlik yapıldıktan sonra Türk futbolu çok şey kazanır. Onun için çok aceleye getirilmesini doğru bulmuyorum. Çok da aceleye getirildiğini de düşünmüyorum.”

Adalı'dan teşekkür mesajı

Üçüncü kez başkanlığa seçilen Serdal Adalı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaştığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

“Değerli Beşiktaşlılar, geçtiğimiz 2 gün boyunca idari, mali ve seçimli genel kurullarımızda Beşiktaş'ımız için bir araya geldik. Bir kez daha camiamızın gücünü, güvenini, desteğini arkamıza alarak yolumuza devam ediyoruz. Bu 2 gün boyunca kongrelerimize katılım sağlayan, bize olan güvenlerini bir kez daha gösteren genel kurul üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Şimdi bizim için daha çok çalışarak daha büyük hedeflere hep birlikte yürüme zamanı. Genel kurulumuzun Beşiktaş'ımız için hayırlı olmasını diliyor, yeni dönemde Beşiktaş'ımızın layık olduğu başarıları yakalayacağımıza yürekten inanıyorum. Camiamıza saygı ve sevgilerimi sunuyorum.”

Bakan Bak, Adalı'yı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda yeniden başkanlığa seçilen Serdal Adalı'yı tebrik etti.

Bakan Bak, yayımladığı mesajında, "Beşiktaş Kulübünün Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa yeniden seçilen Serdal Adalı'yı kutluyorum. Serdal Adalı'ya ve yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

TFF'den Beşiktaş'ta yeniden başkanlığa seçilen Serdal Adalı'ya tebrik

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden paylaşılan mesajda, "Beşiktaş Jimnastik Kulübünde bugün yapılan olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının ardından yeniden başkanlığa seçilen Sayın Serdal Adalı'yı ve yönetim kurulunu tebrik eder, yeni yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.