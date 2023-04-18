Beste Açar, babası Kayahan'ın eşi İpek Açar ile yaşadığı miras davasıyla uzun bir süre gündem olmuştu. Daha önce de babası, Atatürk, Mevlânâ ve Hz. Meryem ile iletişime geçtiğini söylemişti. Bugün TV8'de yayınlanan 2. Sayfa magazin programına katılan Beste Açar, 13 yaşında uzay aracına bindiğini ve uzaylılarla iletişimde olduğunu açıkladı.

Kayahan'ın Nur Açar ile olan evliliğinden dünyaya gelen Beste Açar, 1995 yılında katıldığı güzellik yarışmasın da üçüncü olmasıyla tanınıyordu.

Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sunduğu 2. sayfa programına katılan Beste Açar, 13 yaşında uzaylılarla yaşadıklarını anlattı. Bir gece camının penceresinden bir ışık gördüğünü ve uzay aracına binerek yolculuğa çıktığını söyleyen Açar uzaylılarla ilgili " Uzun boylu ve gri renklilerdi. Elimden tutup aracın içine aldılar" açıklamalarında bulundu.

KAYAHAN, ATATÜRK , MEVLANA VE HZ. MERYEM...

Beste Açar, daha önce de katıldığı bir Youtube kanalında yine buna benzer açıklamalarda bulunmuştu. Babası öldükten sonra onunla hala iletişimde olduğunu söylemiş ve hatta Atatürk, Mevlana ve Hz. Meryem ile de iletişimde olduğunu açıklamıştı.

Enerji terapisti olduğunu söyleyen ve ruhsal şifalama anlamına gelen 'reiki' eğitimini alan Beste Açar, sosyal medyada bu konulara dair paylaşımlar yapıyor. Ünlü isim, anlattıkları ile sosyal medyada oldukça konuşulmuştu.