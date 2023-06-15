Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı.

Toplantıya; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel katıldı.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da kurul üyesi olmamasına rağmen davet edildiği toplantıya katıldı.

Öncelikli başlığın enflasyonla mücadele olduğu toplantıda, ekonomi ile ilgili yeni yol haritası masaya yatırıldı.

Cevdet Yılmaz toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Toplantıda yeni döneme ilişkin kapsamlı değerlendirmeler yapıldığını söyleyen Yılmaz, ilgili kurumların sunumları sonrasında makro ekonomik görünüm ile bütçe görünümünün detaylı şekilde değerlendirildiğini belirtti.

TOPLANTI SONRASI AÇIKLAMA

Yılmaz, yeni dönemde para politikasının yanı sıra maliye politikası ve yapısal reformlar ile Türkiye'nin finansal istikrarını pekiştireceğini ve insan odaklı kalkınmasını sürdüreceğini vurguladı.

"Serbest piyasa kuralları içinde ekonomimizin rekabet gücünü ve verimliliğini arttırmaya dönük adımlara kararlılıkla devam edeceğiz." diyen Yılmaz, temel hedefin istikrar ve güven içinde istihdamı ve büyümeyi artırmak, geliri adaletle paylaşmak olduğunu söyledi.

Yılmaz, "Bu amaçlara dönük olarak yatırım, istihdam, üretim ve ihracat hedeflerimizi gerçekleştirirken, cari açığı sürdürülebilir büyümenin önünde bir engel olmaktan çıkarmaya kararlıyız." dedi.

ENFLASYONLA MÜCADELEDE KARARLILIK MESAJI

Bu doğrultuda teknolojik atılımlarımızı devam ettirerek katma değeri yüksek ürün ve hizmetlerle ihracat ve turizm gelirlerinin artırılacağını belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"Dünyanın ve bölgemizin çeşitli meydan okumalarla karşı karşıya olduğu, zorluklar kadar fırsatların da ortaya çıktığı bir dönemdeyiz. İstikrar ve güven içinde, güçlü liderlik ve tutarlı bir politikalar setiyle zorlukları aşacak, fırsatları ülkemizin menfaatleri doğrultusunda değerlendireceğiz. Seçim beyannamemizde ortaya konan politikaları ve vaatleri plan program ve eylem planları ile belli bir takvim dahilinde hayata geçirecek, bir yandan yaşadığımız depremlerin yaralarını sararken, diğer yandan temel sorun olarak gördüğümüz enflasyonla mücadele konusunda etkin ve kararlı adımlar atacağız."

ORTA VADELİ PROGRAM EYLÜL'DE AÇIKLANACAK

Yılmaz, 12'nci Kalkınma Planını ekim ayında TBMM'nin takdirine sunmayı planladıklarını anlatarak, "Eylül ayında kamuoyu ile paylaşacağımız Orta Vadeli Program'la kamu politikaları ve uygulamalarını gözden geçirecek ve kaynak tahsisini bu çerçevede yönlendireceğiz." dedi.

KAMUDA TASARRUF

Bütçe sürecinde öncelikleri detaylı şekilde ortaya koyacaklarını ve Türkiye Yüzyılı vizyonu ile ekonomik yapıyı daha da güçlendireceklerini dile getiren Yılmaz, "Mali disiplin ve kamuda tasarruf anlayışı içinde hareket edecek, mali alanımızı sosyal harcamalar ve nitelikli yatırımlar için kullanacağız." diye konuştu.

"ORTAK AKILLA HAREKET EDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ilgili taraflarla istişare içinde ve ortak akılla hareket edeceklerini vurgulayarak, STK'ların, iş dünyasının, akademinin ve sektördeki diğer paydaşların da katkı vereceği şekilde, yeni yönetim sisteminin sunduğu hızlı ve etkin çalışma imkanlarından da en üst düzeyde yararlanarak devam edeceklerini kaydetti.

YILIN İLK TOPLANTISI

Kurul son toplantısını geçen yıl 27 Aralık'ta yapmıştı. Son toplantı yeni dönemin ilk toplantısı oldu.