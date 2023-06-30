Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

29.06.2023 tarihinde, saat 21:30 raddelerinde, Demirhan'da Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu Dörtkardeşler Restorant önünde, Nebi DEMİRKAYA (E-26) yönetiminde bulundurduğu KZ 702 plakalı aracı ile dikkatsizliği sonucu yolun sağında bulunan beton bariyere çarpıp takla atmıştır. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Nebi DEMİRKAYA ile araçta yolcu olarak bulunan Şehriban DEMİRKAYA (K-25) ve Rüzgar DEMİRKAYA (E-3) kaldıırldıkları Lefkoşa Dr. burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin arından taburcu edilmişlerdir. Soruşturma devam etmektedir.

