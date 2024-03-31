Kavgayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

30.03.2024 tarihinde, saat 00:30 sıralarında, Beyarmudu’nda, aralarında yaşanan tartışma sonucu M.K.(E-38), M.T.(E-46), A.T.(E-40), E.E.(E-47) bir taraf olup, diğer taraf olan Ö.A.(E-27) ve D.A.(K-30) ile birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurup kavga ettikleri sırada, E.E., araya giren Y.A.B.(K-33)’yı iterek yere düşürüp sol ayak bileğinin çatlamasına sebep olmuştur. Bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.