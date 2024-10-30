Beyaz Saray, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile ABD Başkanı Joe Biden’nın görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Görüşmenin detaylarına ilişkin yapılan açıklamada, “Bu ayın başında ABD-Kıbrıs Cumhuriyeti Stratejik diyaloğunun başlatılmasının ardından, liderler enerji çeşitliliği, bölgesel güvenlik ve Ukrayna’ya destek gibi karşılıklı ilgi alanındaki çeşitli dış politika konularını kapsamlı bir şekilde ele aldılar” denildi.

“Başkan Biden, Kıbrıs’ın Gazze’ye 8 bin tondan fazla insani yardım taşıyan deniz insani koridorunu desteklemesinden dolayı teşekkürlerini iletti” ifadeleri kullanılan açıklamada, şöyle devam edildi:

“Kıbrıs’ın bölünmesinin 50. yıl dönümünü anarak, Başkan Biden, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda, tüm Kıbrıslılar için siyasi eşitlik içeren iki toplumlu iki bölgeli federasyon desteklediğini yineledi.”