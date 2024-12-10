Lefkoşa Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, batıda Gökhan – Beyköy – Değirmenlik - Levent Taş Ocağı Hattı; doğuda Yeniceköy – Kalavaç (1 kilometre batısı) – Orman İşletmeleri Bölge Müdürlüğü hattı; kuzeyde Beşğarmak Dağları – Alevkayası Yolu – Orman İşletmeleri Bölge Müdürlüğü hattı; güneyde Yeniceköy – Kornalı Tepe – Beyköy hattının atışlar süresince yasak bölge olduğu belirtildi.
Atışlar sonrası bölgede kör giden mermilerin arama ve imha işlemleri gerçekleştirileceğinden, “giriş serbest” duyurusu yapılmadan bölgeye komşu yerleşim birimlerinden vatandaşların bölgeye girmemeleri istendi.