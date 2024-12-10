Bunlar da ilginizi çekebilir

Atışlar sonrası bölgede kör giden mermilerin arama ve imha işlemleri gerçekleştirileceğinden, “giriş serbest” duyurusu yapılmadan bölgeye komşu yerleşim birimlerinden vatandaşların bölgeye girmemeleri istendi.

Lefkoşa Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, batıda Gökhan – Beyköy – Değirmenlik - Levent Taş Ocağı Hattı; doğuda Yeniceköy – Kalavaç (1 kilometre batısı) – Orman İşletmeleri Bölge Müdürlüğü hattı; kuzeyde Beşğarmak Dağları – Alevkayası Yolu – Orman İşletmeleri Bölge Müdürlüğü hattı; güneyde Yeniceköy – Kornalı Tepe – Beyköy hattının atışlar süresince yasak bölge olduğu belirtildi.

Polisler devriye gezerken tespit etti... 915 gündür ülkede kaçak

Polisler devriye gezerken tespit etti... 915 gündür ülkede kaçak

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.