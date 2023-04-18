Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

17.04.2023 tarihinde, saat 09:30 sıralarında, Beylerbeyi’nde sakin İlkay ER (K-64) kalmakta olduğu ikametgahında aniden rahatsızlanması sonucu kaldırdığı Girne Dr. Akçiçek hastanesinde yapılan müdahalenin ardından sevk edildiği Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp kirizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.