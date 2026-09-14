DOĞUŞ ENGİN YAZDI///

Hiç tamamlamadığınız bir işin, gün boyunca zihninizin bir köşesinde kaldığını fark ettiniz mi? Bir e-posta göndermeyi unutursunuz. Bir işi yarıda bırakırsınız. Ya da tamamlanmamış bir konuşma zihninizde tekrar tekrar canlanır.

Bu durumun psikolojide Zeigarnik etkisi ile bağlantılı bir açıklaması vardır. Klasik yaklaşıma göre tamamlanmamış görevler, tamamlanmış görevlere kıyasla zihinde daha fazla mevcudiyet oluşturabilir. Ancak güncel araştırmalar, yarım kalan her işin mutlaka daha iyi hatırlandığını göstermiyor. 2025 yılında yayımlanan bir meta-analiz, yarım kalan görevlerin her durumda daha iyi hatırlanmadığını; buna karşın insanların yarım bıraktıkları görevleri yeniden sürdürme eğiliminin daha tutarlı olduğunu ortaya koyuyor. 2026 yılında yayımlanan yeni bir meta-analiz ise tamamlanmamış işlerin, iş dışındaki zamanlarda işle ilgili düşüncelerin ve özellikle zihinsel meşguliyetin artmasıyla ilişkili olduğunu gösteriyor.

Peki bu durum günlük yaşamımızda nasıl karşımıza çıkıyor? Örneğin gece yatağa girdiğinizde, gün içinde tamamlayamadığınız bir rapor aklınıza gelebilir. Henüz göndermediğiniz bir e-posta, yarım bıraktığınız bir proje veya ertesi gün yapmanız gereken bir görev zihninizde tekrar tekrar belirir. Bu durum, zihninizin tamamlanmamış hedefi hâlâ aktif tutmasıyla ilişkili olabilir.

Burada önemli olan nokta, aklınıza gelen her düşüncenin çözülmesi gereken bir problem olmadığıdır. Zihniniz size tamamlanmamış bir işi hatırlatabilir; ancak o işi gece yarısı çözmek zorunda değilsiniz. Bazen zihni rahatlatmanın daha etkili yolu, görevi hemen tamamlamak yerine ne zaman ve nasıl tamamlayacağınızı netleştirmektir.

Örneğin “Bunu yarın sabah saat dokuzda tamamlayacağım” şeklinde somut bir plan yapmak, belirsizliği azaltabilir ve zihinsel meşguliyeti düzenlemeye yardımcı olabilir. Bu nedenle yarım kalan işler zihninize tekrar tekrar geliyorsa kendinizi suçlamayın. Bu durum, zihninizin tamamlanmamış hedeflere verdiği doğal bir tepki olabilir. Önemli olan, bu düşüncelerin sizi yönetmesine izin vermeden onları fark edebilmeniz ve gerektiğinde somut bir plan oluşturabilmenizdir.

Üstelik yarım kalan işler yalnızca iş hayatında görülmez. Evde tamamlanmamış bir düzenleme, cevaplanmamış bir mesaj, başlanmış fakat bitirilmemiş bir kitap veya ertelenmiş bir telefon görüşmesi de zihinsel olarak yeniden gündeme gelebilir. Çünkü zihnimiz, hedefin sonucuna ulaşılmadığında onu tamamen kapatmakta zorlanabilir. Bu nedenle bazı görevler fiziksel olarak önümüzde olmasa bile zihinsel olarak varlığını sürdürebilir.

Özellikle yoğun dönemlerde bu durum, dinlenme sırasında bile kişinin yapılacaklar listesini düşünmesine ve bulunduğu ana odaklanmakta zorlanmasına neden olabilir. Böyle zamanlarda görevleri küçük adımlara bölmek, öncelikleri belirlemek ve tamamlanma zamanını yazılı hâle getirmek yararlı olabilir. Böylece zihniniz belirsizlik yerine plana odaklanabilir.

Son söz: Zihniniz tamamlanmamış işleri size tekrar hatırlatabilir. Ancak her düşünceyi hemen çözmek zorunda değilsiniz. Bazen zihninizi rahatlatmanın yolu, işi o anda bitirmek değil; ne zaman ve nasıl tamamlayacağınızı netleştirmektir.