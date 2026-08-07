Lefkoşa'nın Taşkınköy bölgesindeki bir süpermarkette eski kız arkadaşı olduğu belirtilen M.B.K., Z.A.'yı defalarca bıçaklayarak ağır yaraladığı iddiasıyla yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında taammüden katle teşebbüs, ağır yaralama ve kanunsuz bıçak taşıma suçlarından soruşturma yürütülüyor.

Mahkemede olguları aktaran Müfettiş Muavini Ersan Yaran, zanlının 2026 yılının Ocak ayında Türkiye'de Z.A. ile tanışarak kısa süreli bir ilişki yaşadığını söyledi. Polis, zanlının genç kadının gece kulübünde çalışmasını istemediğini, onunla gelecek kurmak istediğini ancak Z.A.'nın yeniden KKTC'ye gelerek bir gece kulübüyle kontrat imzalaması üzerine 30 Temmuz'da adaya geldiğini anlattı.

Polis, zanlının Z.A. ile görüştüğünü ancak yeniden birlikte olma teklifinin reddedildiğini, bunun ardından 3 Ağustos sabahı Ercan Havalimanı'na giderek ülkeden ayrılmak istediğini ancak çıkış yapmayıp geri döndüğünü belirtti.

Bıçağı satın alıp peşine düştü

Polise göre zanlı, Ortaköy'deki bir iş yerinden 23 santimetrelik bıçak satın aldıktan sonra, Z.A.'nın bulunduğunu bildiği Taşkınköy'deki süpermarkete giderek saat 11.45 sıralarında genç kadını öldürme kastıyla vücudunun çeşitli bölgelerinden defalarca bıçakladı.

Olay sırasında çevrede bulunan vatandaşların müdahale etmesini engellemek isteyen zanlının, aynı bıçakla kendisini de yaraladığı belirtildi. Her iki kişi de hastaneye kaldırıldı.

Genç kadın ikinci kez ameliyat edildi

Polis, Z.A.'nın baş, boyun, göğüs, karın ve sırt bölgelerindeki çoklu organ yaralanmaları nedeniyle entübe edildiğini, 5 Ağustos'ta ikinci kez ameliyata alındığını ve sağlık durumunun stabil olduğunu açıkladı.

Zanlının ise tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilerek mahkemeye çıkarıldığı kaydedildi.

Suçunu kabul etti

Polis, olay yerinden çok sayıda emare toplandığını, zanlıya ait bir, müştekiye ait iki cep telefonunun incelemeye alındığını belirtti.

Soruşturma kapsamında zanlının ifade vererek suçunu kabul ettiği, olay gününe kadar yaşanan süreci anlattığı, 30 kişinin ifadesinin alındığı, 10 kişinin daha dinleneceği, kan örneklerinin Ankara'ya gönderileceği, parmak izi ve cep telefonu incelemelerinin sürdüğü ifade edildi.

Polis ayrıca zanlının Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde yeniden psikiyatrik değerlendirmeden geçirileceğini de mahkemeye aktardı.

Savunma farklı iddialar ortaya koydu

Zanlının avukatı, olayın yalnızca gece kulübünde çalışma meselesinden kaynaklanmadığını savunarak, müvekkilinin yaklaşık 8 ay boyunca Z.A.'ya toplam 1 milyon 500 bin TL gönderdiğini ve bunun banka kayıtlarında bulunduğunu ileri sürdü. Savunma ayrıca zanlının İstanbul'da psikiyatrik tedavi gördüğünü ve ilaç kullandığını iddia etti.

Mahkemede sunulan şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, soruşturmanın devam ettiğini belirterek M.B.K. hakkında 7 gün tutukluluk emri verdi.