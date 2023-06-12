Girne’de meydana gelen bıçaklama olayıyla ilgili tutuklanan M.C.K. ile D.S. bugün Girne Kaza Mahkemesine çıkarılarak, haklarında 3 gün tutukluluk emri alındı.

Girne Adli Şubede görevli polis memuru Süleyman Çelik, 9 Haziran 2023 tarihinde saat 00.50 sırlarında, Girne’de, aralarında yaşanan tartışma sonucu, D.S’nin tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçakla M.C.K’yı sağ şakak ve elinden yaraladığını belirtti.

Polis, yaralanan M.C.K’nın D.S’nin elindeki bıçağı aldığını ve onu kalça, sağ bacak kısmından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladığını açıkladı.

Polis memuru, olayın ardından iki zanlının da Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını belirtti.

Polis, yaralıların, Cerrahi Servisi’nde müşahede altına alındıklarını, tedavilerinin ardından taburcu edildiklerini aktardı. Polis memuru, M.C.K’nın olayda kullanılan bıçağı kendilerine teslim ettiğini belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.