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Sözcüsü, Ekim 2025'te yaptığı açıklamada, eski ABD Başkanı'nın prostat kanseri tedavisinin bir parçası olarak radyoterapiye başladığını belirtmişti.

Biden'ın ofisinden Mayıs 2025'te yapılan açıklamada, eski Başkan Biden'a "agresif prostat kanseri" teşhisi konulduğu duyurulmuştu.

Kanserle mücadeleyi "izlemesi zor" şeklinde nitelendiren Hunter Biden, babası Joe Biden'ın kanserinin yayıldığını, kemiklerine ve başka bölgelere metastaz yaptığını belirtti.

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