Türkiye, 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı.

7,7 büyüklüğündeki ilk deprem Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana geldi. 7,7'lik bu depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde oldu.

Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, felakete ilikin son durumu açıkladı. Depremin 5. gününde 10 ilde toplam can kaybı 18 bin 991'e yükseldi. Yaralı sayısı 75 bin 523, yıkılan bina sayısı ise 6 bin 444 olarak açıklandı.

Depremlerin ardından bölgede 1400'den fazla artçı deprem meydana geldi.

Yıkılan binaların enkazı altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları ise tüm hızıyla devam ediyor.

Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, itfaiye, tahlisiye, MEB, STK'ler ve uluslararası ekiplerin 29 bin 622 arama kurtarma personeli görev yapıyor. Diğer ülkelerden gelen arama kurtarma personeli sayısı ise 6 bin 479.

120 BİNİN ÜZERİNE PERSONEL GÖREV YAPIYOR

AFAD, Emniyet, Jandarma, MSB, UMKE, ambulans ekipleri, gönüllüler, yerel güvenlik ve yerel destek ekiplerinden görevlendirilen saha personel sayısıyla beraber bölgede görev yapan personel sayısı 120 bin 344'e ulaştı.

Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı toplam 160 hava aracı ile bölgeye personel ve malzeme sevkiyatı için hava köprüsü kuruldu.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 20, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından da 2 olmak üzere bölgeye personel, malzeme sevkiyatı ve tahliye amacıyla 22 gemi görevlendirildi.

Depremden yoğun şekilde etkilenen 10 şehre, AFAD, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kızılay tarafından 137 bin 973 çadır ve 1 milyon 507 bin 494 battaniye sevk edildi. 97 bin 973 aile yaşam çadırının da kurulumu tamamlandı.