Türkiye, 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı.

7,7 büyüklüğündeki ilk deprem Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana geldi.

7,7'lik bu depremin ardından saat 13.24'te bir sarsıntı daha meydana geldi. Merkez üssü Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.

Deprem; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya'da büyük yıkıma yol açtı.

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlerin ardından 6 bin 40 artçı deprem meydana geldi.

Depreme ilişkin son bilgileri paylaşan AFAD, can kaybının 41 bin 20'ye yükseldiğini açıkladı.

Deprem bölgesinden diğer illere tahliye işlemlerinin devam ettiğini belirten Sezer, ''800 bin afetzedemiz, diğer illerde barınma noktalarına ve valiliklere başvuruda bulunmuş durumdalar. Bizim tahliye ettiğimiz afetzede sayımız 460 bin 945. Bunlardan 318 bin 970'ini kamu misafirhanelerinde ve otellerde misafir ediyoruz." dedi.

Hasar tespit çalışmalarının da sürdüğünü kaydeden Sezer, "830 binin üzerinde binada hasar tespit çalışması şu an itibarıyla tamamlanmış durumda.'' diye konuştu.

AFAD Başkanı Sezer, Kahramanmaraş ve Hatay dışındaki illerde arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını da açıkladı.