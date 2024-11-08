Bilim insanları kadınların içtiği süt miktarına göre kalp krizi riskinde artış olduğunu ifade etti.

BMC Medicine Dergisi tarafından yayımlanan bilimsel makaleye göre Uppsala Üniversitesi araştırmacıları 100 bin kişi üzerinde inceleme yaptı. Grupta 60 bin kadın ve 40 bin erkek bulunurken katılımcılara yaşam tarzları ve diyetleri hakkında anket dolduruldu. 33 yıl sonra tekrar incelenen kişilerin bulgularında her gün latte miktarında süt tüketen kadınlarda kalp krizi artışında yüzde 12 yükseliş tespit edildiği açıklandı. Kadınların içtiği süt miktarı her 400 ml artışta kalp krizi oranı da yüzde 21'e kadar yükseldi. Çoğunlukla kahve ile sütün birlikte tüketildiğini açıklayan katılımcılar laktoz oranına bağlı olarak kalp sağlıklarının bozulduğunu doğruladı. Bilim insanları kadınlarda bu durumun gözlendiğini erkeklerde sütün soruna neden olmadığını açıkladı. Uzmanlar laktozsuz süt tüketilmesini tavsiye ederken sütün fazlasının zararlı olacağını açıkladı.