Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru İrem Arlı, olayla ilgili bulguları aktardı.

Arlı, 19 Eylül 2026 tarihinde saat 13.47 raddelerinde Lefkoşa’da Şehit Kemal Ünal Caddesi üzerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı bir polis ekibi tarafından kontrol gerçekleştirildiğini söyledi.

Polis, yapılan kontrolde Lefkoşa’da sakin N.M.S.’nin 29 Kasım 2022 tarihinden itibaren toplam bin 390 gün boyunca yetkili makamdan izinsiz olarak KKTC’de ikamet ettiğinin tespit edildiğini belirtti.

Suçüstü hali gereği tutuklanan zanlının ülkede kaçak olarak bulunduğu süre içerisinde ne yaptığı ve nerede çalıştığının araştırılacağını kaydeden polis, ayrıca başka herhangi bir suça karışıp karışmadığının da soruşturulacağını söyledi.

Polis, tüm bunlara ek olarak zanlı hakkında ihraç işlemlerinin başlatılacağını belirterek, ilk etapta 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, N.M.S.’nin soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.