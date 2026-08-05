Lefke Karakolu'nda görevli polis memuru Beki Küçükbekir, mahkemede olguları aktardı.

Polis, 22 Temmuz 2026 tarihinde Yedidalga'da M.Ş.'ye ait ikametgâhın penceresinin hasar verilmeden açılarak eve girildiğini, yatak odasının kilitli kapısının sert bir cisimle vurularak hasara uğratıldığını, zanlının ise herhangi bir eşya almadan aynı pencereden çıkarak olay yerinden ayrıldığını söyledi.

Polis, P.O.'nun 31 Temmuz 2026 tarihinde Gaziveren'de şüpheli hareketleri üzerine yapılan muhaceret kontrolünde, 16 Mayıs 2022 tarihinden itibaren 1.537 gündür KKTC'de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini belirtti. Zanlının sorgusunda, 22 Temmuz'da Yedidalga'da meydana gelen ev açma, kasti hasar ve mülke tecavüz suçlarını işlediğinin belirlendiği ifade edildi.

Polis, zanlının çantasında bulunan 25 santimetre uzunluğundaki tornavida ile olay sırasında giydiği kıyafet ve terliklerin emare olarak alındığını kaydetti.

Soruşturma kapsamında yeniden sorgulanan P.O.'nun, bölgede soyulan 6 evden birine girdiğini itiraf ettiğini aktaran polis, diğer 5 evle ilgili parmak izi incelemeleri, kamera görüntülerinin incelenmesi ve tanık ifadelerinin sürdüğünü belirterek zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, soruşturmanın devam ettiğini ve araştırılması gereken hususlar bulunduğunu dikkate alarak P.O. hakkında 8 gün tutukluluk emri verdi.