Binboğa Yem Fabrikası, üreticinin yanında dimdik durmaya devam edeceğini ve harup üreticisinin zarar etmesine izin vermeyeceğini açıkladı.

Binboğa yaptığı yazılı açıklamada, yıllardır üreticinin yanında duran ve özellikle ülkenin doğal ürünü olan Harup üretimini teşvik ettiklerini hatırlatarak şöyle devam etti;

“Dünya piyasalarında gerek harup, gerekse de çekirdeğinin yıllardır değerini bulması ve üreticisinin yüzünün gülmesi konusunda hep üreticinin yanında duran Binboğa, yeni gelişmeler ışığında elbette ki tavrını değiştirmeyecek. Dünya piyasalarında bu yıl harup ürünlerine alternatifler geldiği için dengesizleşen piyasada Binboğa üreticinin yanında dimdik durmaya devam edecek ve harup üreticisinin zarar etmesine, Binboğa’nın kuruluş amacı gereği izin vermeyecektir”.