Dün sabahın ilk saatlerinde kendisini almaya gelen ambulansı kaçırarak, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne giden ve ardından Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine kaldırılan Tolga Keçeli'nin annesi Selma Keçeli, sosyal medya hesabı üzerinden yaşanılanları anlattı.

Selma Keçeli'nin açıklaması şöyle:

"Tolga Keçeli kimdir?

1993 yılında Köşklüçiflik Mahallesi, Lefkoşa'da doğmuş bir çocuktur.

Babası Cebrail annesi Selma'nın dünyaya getirmiş olduğu evlatlarından ikincisidir.

Tolga annesi babası Keçeli ailesinin fertleri Serhatköy halkı ve arkadaşları tarafından çok sevilen bir çocuk olarak büyümüştür.

Tolga askere gidene kadar sigara bile içmemiş birisidir kimseye saygısızlık yapmayan herkes tarafından çok sevilen bir genç olarak yaşadı.

Ta ki uyuşturucu denilen bu iletle tanışana kadar...

Tolga özel bir hastanede ameliyathane de ameliyathane teknisyeni olarak sağlık sektöründe çalışan iş arkadaşları tarafından çok sevilen bir genç ama bu illete bulaştıktan sonra ne işi ne de eski arkadaş ortamı kalmadı biz ailesi olarak hep yanında olmaya çalıştık son nefesime kadarda oğlumun yanında olacağım.

Biz anne baba olarak üç senedir uyku uyumadan işe gittiğimiz günlerimiz çok olmuştur díşardan ağzına geleni konuşmak ve düşüncesizce yorum yapmak çok kolay.

Bizim neler çektiğimiz kimse bilemez çocuğumuzun gözümüzün önünde erdiğini görmek çok acı bir gerçektir.

Bir insanin kendi evladínı n bu maddelerden dolayı saldırganlaşması ve bundan başedememesi çok zor çok acınası bir durum çocuğu ile birlikte tatile gidememesi onunla konuşmaması onu yalınız bırakmamak için kendini eve kapaması ne demektir bilir misiniz mecburen iş gitmek zorunda olduğunda onu yalınız bıraktığında da da uyuşturucu denilen mereti de çok kolay bir şekilde bulması ne acıdır.

Öyle bir hale geldik ki bu uyuşturucu denilen merette çok kolay ulaşılabilir olundu.

Duyarlı olan herkese buradan sesleniyorum buna son verelim lütfen.

Tüm anne babalara sesleniyorum çocuklarınızla ilgilenin onları yalınız bırakmayın bu olay bugün benim başımdaysa yarın sizlerin başına gelmeyeceğimini kim garanti edebilir.

Ben buradan KKTC devlet adamlarına ve ileri gelen vatandaşlarımıza sesleniyorum bu güzel vatanımızı ve çocuklarımızı korumak için denetimleri artırmanızı ve çocuklarımızıa sahip çıkmanızı istiyorum.

Mecliste bulunan millet vekillerimiz bakanlarımız sizlere yalvarıyorum bu durumda olan çocuklarımızın tedavilerini kendi iradelerine bırakmayalım lütfen ailelerin isteği üzerine zorunlu tedavi olsunlar.

Sizlere yüreyi yanmış bir anne olarak yalvarıyorum ZORUNLU TEDAVİ Olayını kuruldan geçirerek yasallaşmasını istiyorum.

Allah'ım bizim yaşadıklarımızı kimseler yaşatmasın.

Oğlumun tedaviyi kabul edip sağlığına kavuşması ailecek güzel günler yaşamak için dualarınızı bekliyorum.

Allah'ım benim ve herkesin evlatlarını korusun.

Bu olayda yanımda olan aileme arkadaşlarıma arayan mesaj atan medyada da yanímda olan herkese çok teşekkür ederim."