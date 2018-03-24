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Bir bardak çay neye iyi gelir?

Bir bardak çay neye iyi gelir?

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Siyah çay, türk milletinin vazgeçilmez içeceğidir. Beslenme uzmanı Sanem Apa Doğan, siyah çayın bilimsel çalışmalarla ispatlanan faydalarını şöyle sıraladı.


Bir bardak çay neye iyi gelir?

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KALBE DESTEK

Bilimsel çalışmalar günde 3- 4 fincan siyah çay içen kişilerde inme riskinin günde 1 fincan içenlere göre % 21 oranında azaldığı gösterilmiştir. Çayın öğünler arasında tüketilmesini tavsiye ediyoruz.


Bir bardak çay neye iyi gelir?

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KANSERDEN KORUYOR

Siyah çayda bulunan polifenol ve kateşinler bazı kanser türlerinin oluşumuna karşı koruyucu etki yapıyor.


Bir bardak çay neye iyi gelir?

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DAHA GÜÇLÜ KEMİKLER

Siyah çayda bulunan fitokimyasallar güçlü kemikleri destekler, kemik yoğunluğunu artırıyor.


Bir bardak çay neye iyi gelir?

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DNA HASARINA SON

Siyah çayda yüksek oranda bulunan Polifenol DNA hasarını engellemektedir. Açık ve limon ilave edilerek içilen çayla daha fazla antioksidan alım alabilirsiniz.


Bir bardak çay neye iyi gelir?

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STRESİ AZALTIR

Siyah çayda bulunan L- theanine rahatlama ve uzun süreli daha iyi konsantrasyon sağladığı çalışmaların ortak sonuçlarıdır. Gün içerisinde ortalama 2- 3 fincan siyah çay tüketildiğinde stres hormonu olan kortizol seviyesinin düştüğü gözlemlenmiştir.


Bir bardak çay neye iyi gelir?

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ÇAY İÇENDE GÖBEK OLMAZ MI?

Bilimsel çalışmalar siyah çayın özellikle karın çevresi yağlanmasını azalttığını, yağ yakımını desteklediğini ve zayıflamaya yardımcı olduğunu ortaya koymaktadır.


Bir bardak çay neye iyi gelir?

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O zaman demli bir çay iyi gider. Afiyet olsun :)


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