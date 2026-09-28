DOĞUŞ ENGİN YAZDI///

Bazı cümleler söylenir ve konuşma biter. Ancak bazı cümleler, konuşma bittikten yıllar sonra bile insanın zihninde yaşamaya devam eder. Özellikle çocuklukta, ergenlikte veya kişinin kendisini savunamadığı dönemlerde duyulan ağır sözler, ilerleyen yıllarda benzer durumlarla karşılaşıldığında yeniden hatırlanabilir.

“Sen hiçbir şeyi beceremezsin.”

“Kimse seni gerçekten istemez.”

“Senin yüzünden her şey bozuldu.”

Bu sözleri bugün hatırladığınızda yalnızca kelimeleri değil, o sırada hissettiğiniz duyguyu da yeniden yaşayabilirsiniz.

Psikolojide bu durum tek başına bir hastalık ya da resmi bir tanı olarak kabul edilmez. Konu daha çok otobiyografik bellek ve duygusal hatırlama süreçleri üzerinden açıklanır. Otobiyografik bellek, kişinin kendi yaşamında yaşadığı olaylara ilişkin anıları kapsar. Bu anılar yalnızca olayın ne olduğundan oluşmaz; olay sırasında yaşanan duygular, düşünceler ve olayın kişi için taşıdığı anlam da hatırlama sürecine eşlik eder.

Sheldon ve Donahue’nun 2017 yılında yayımlanan araştırması, duygusal ipuçlarının insanların otobiyografik anılarına erişimini ve bu anıları deneyimleme biçimini etkileyebildiğini göstermiştir. Sheldon, Williams, Harrington ve Otto’nun 2020 yılında yayımlanan çalışması da duygusal ipuçlarının kişisel anılara erişimi ve anıların ayrıntılı biçimde hatırlanması üzerinde etkili olabileceğini ortaya koymuştur.

Bunun nedeni belleğin bir kayıt cihazı gibi çalışmamasıdır. Geçmişi hatırlarken zihnimiz, o anıya ait bilgileri bugün sahip olduğumuz bilgiler, duygular ve bakış açımızla yeniden düzenleyebilir. İnançları etkileyen sözler, daha sonra yaşanan benzer deneyimlerle birlikte yeniden anlam kazanabilir.

Örneğin çocukken “Yeterince başarılı değilsin” cümlesini duyan bir kişi, yetişkinlikte yaptığı bir hatayı bu anlamla ilişkilendirebilir. O anda yaşanan başarısızlık yalnızca bugünün olayı olmaktan çıkar ve geçmişte öğrenilmiş bir düşünceyi de harekete geçirebilir. Böyle durumlarda kişi, “Ben yetersizim” diye düşünmek yerine, “Şu anda geçmişten gelen bir düşünce tetiklenmiş olabilir” diyebilmeyi öğrenebilir.

Bazen zihnimiz eski bir cümleyi hatırlatır; fakat yetişkin olarak o cümleye farklı bir anlam verebiliriz. Geçmişte bize söylenenleri değiştiremeyiz, ancak onların bugün kendimiz hakkındaki düşüncelerimizi belirleme gücünü sorgulayabiliriz.

Eğer belirli sözler veya geçmiş deneyimler bugün ilişkilerinizi, özgüveninizi ya da günlük yaşamınızı belirgin biçimde etkiliyorsa, bir psikologla bu bağlantıları çalışmak faydalı olabilir.

Çünkü geçmişte duyduğunuz bir cümle hayatınızın bir parçası olabilir; ancak hayatınızın tamamını tanımlamak zorunda değildir.

Bazen iyileşmek, geçmişte duyduğumuz sesi susturmak değil, kendi sesimizi yeniden duyabilmektir.