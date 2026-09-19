Gazimağusa’da 18 Eylül 2026 tarihinde saat 08.00 sıralarında İsmet İnönü Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, M.Ç. (E-47), park halinde bulunan aracıyla “U” dönüşü yapmak amacıyla dikkatsizce sağa manevra yaptığı sırada, kuzey istikametine seyreden A.E. (E-39) yönetimindeki motosikletin önünü tıkadı. Araç ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü A.E. ile motosiklette yolcu olarak bulunan P.R. (K-36) yaralandı. Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan A.E.’nin sol kalçasında, P.R.’nin ise sol ayak bileğinde kırık tespit edildi. Her iki kişi ortopedi servisinde müşahede altına alındı.

Lefkoşa’da 19 Eylül 2026 tarihinde saat 01.00 sıralarında Yakın Doğu Üniversitesi içerisinde meydana gelen kazada ise H.S. (E-23), 120 miligram alkollü içki tesiri altında kullandığı aracıyla üniversite girişindeki ilk çembere geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolun sağından çıkan araç, orta refüj üzerinden karşı şeride geçerek doğu istikametine seyreden A.E. (K-23) yönetimindeki araçla çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, H.S. alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Aynı saatlerde Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde meydana gelen bir diğer kazada ise H.K. (E-20) yönetimindeki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje düştü. Yeniden yol içerisine giren araç, yolun solundan çıkarak toprak sete çarptı ve bir takla attıktan sonra tavanı üzerinde durdu. Kazada sürücü H.K. ile araçta yolcu olarak bulunan Z.B. (K-17) ve M.H.E. (K-17) yaralanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve müşahede altına alındı.

Her üç kazayla ilgili polis soruşturmaları devam ediyor.