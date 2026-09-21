DOĞUŞ ENGİN YAZDI///

Bazı olaylar haberlerde kalmaz. Eve gelir, sofraya oturur, gece yatağa girdiğimizde yeniden aklımıza gelir.

Kuzey Kıbrıs’ta yaşanan gemi faciası da birçok insan için böyle bir olay oldu.

Bazıları o gemideydi. Bazıları yakınını kaybetti. Bazıları bir yakınının haberini bekledi. Bazıları ise yaşananları günler boyunca takip etti ve kendisini defalarca aynı sorunun içinde buldu.

“Ya benim başıma gelseydi?”

Böylesine ağır bir olayın ardından korkmak, üzülmek, öfkelenmek, çaresiz hissetmek veya olayın nasıl gerçekleştiğini tekrar tekrar düşünmek insanın verebileceği doğal tepkiler arasında yer alabilir. Travmatik olaylardan sonra insanların kaygı, üzüntü, öfke, uyku sorunları, dikkat güçlüğü ve yaşanan olayı tekrar tekrar düşünme gibi tepkiler göstermesi mümkündür. Bununla birlikte, travmatik bir olay yaşayan herkes travma sonrası stres bozukluğu geliştirmez. Birçok insan zaman içinde ve uygun sosyal destekle toparlanabilir.

“Gemi travması” nedir?

Halk arasında “gemi travması” olarak ifade edilebilecek bu durum, klinik psikolojide başlı başına bir hastalık veya resmi bir tanı değildir.

Burada daha doğru ifade, travmatik bir olay sonrasında ortaya çıkabilen travmatik stres tepkileridir.

Bir insanın ölüm tehlikesi yaşaması, ağır bir kazaya maruz kalması, sevdiği bir insanın hayatını kaybetmesi veya yakınındaki bir kişinin ciddi biçimde zarar gördüğüne tanık olması, kişinin güven duygusunu derinden sarsabilir.

Özellikle ani gelişen ve kişinin kontrolünün çok sınırlı olduğu olaylarda zihnin yaşananları anlamlandırması zaman alabilir.

Kişi olaydan sonra kendisine şu soruları sorabilir:

“Ya tekrar olursa?”

“Tekrar gemiye binebilir miyim?”

“Denize baktığımda neden içim daralıyor?”

“Sevdiklerimle ilgili neden sürekli kötü bir şey olacakmış gibi hissediyorum?”

Bu soruların ortaya çıkması, kişinin zayıf olduğu anlamına gelmez. Zihin, yaşanan tehlikeyi anlamaya ve yeniden güven duygusu oluşturmaya çalışıyor olabilir.

Travma sonrasında hangi belirtiler görülebilir?

Bazı kişiler yaşanan olayı istemeden tekrar tekrar hatırlayabilir. Olayla ilgili kâbuslar görebilir, uyumakta zorlanabilir veya en küçük bir seste bile irkilebilir.

Bazı kişiler sürekli tetikte hissedebilir. Denize yaklaşmaktan, gemiye binmekten veya olayı hatırlatan yerlerden kaçınabilir.

Bunun yanında yoğun kaygı, öfke, huzursuzluk, dikkat dağınıklığı, içe kapanma, suçluluk, duygusal uyuşma ve bazı bedensel stres belirtileri de görülebilir.

Çocuklarda ise tepkiler farklı biçimde ortaya çıkabilir. Uyku sorunları, kabuslar, anne veya babaya daha fazla bağlanma, okula gitmek istememe, içe kapanma, öfke veya daha küçük yaşlardaki bazı davranışlara geri dönme görülebilir.

İnsan zihni ağır bir olaydan sonra bir süre alarm halinde kalabilir. Önemli olan belirtilerin zaman içindeki seyri ve kişinin yaşamını ne ölçüde etkilediğidir.

Travmatik stres belirtileri zamanla azalmak yerine ağırlaşıyorsa, kişinin uykusunu, işini, aile ilişkilerini veya sosyal yaşamını belirgin biçimde etkiliyorsa profesyonel değerlendirme almak gerekir.

Böyle bir olay yaşadıysak ne yapmalıyız?

Öncelikle kendimize zaman vermeliyiz. “Artık geçti, neden hâlâ korkuyorum?” diyerek kendimizi suçlamamalıyız. Uyku, beslenme ve günlük rutinlerimizi mümkün olduğunca korumalıyız.

Olayla ilgili görüntüleri ve haberleri tekrar tekrar izlemekten kaçınmalıyız. Özellikle çocukların travmatik görüntülere sürekli maruz kalmasını önlemeliyiz. Alkol veya başka maddeleri rahatlamak amacıyla kullanmak da sağlıklı bir baş etme yöntemi değildir.

Yakınımız böyle bir olay yaşadıysa onu “Güçlü ol”, “Artık düşünme” veya “Unut gitsin” diyerek susturmak yerine yanında olduğumuzu hissettirmeliyiz. Konuşmak istiyorsa dinlemeli, istemiyorsa zorlamamalıyız.

Belirtiler zamanla azalmak yerine ağırlaşıyorsa, kâbuslar ve yoğun kaygı devam ediyorsa, kişi denizden veya gemiden kaçınmaya başladıysa ya da uyku, iş ve aile yaşamı belirgin biçimde etkileniyorsa profesyonel destek alınmalıdır. Bir psikolog veya psikiyatrist, yaşanan belirtileri değerlendirerek uygun desteği belirleyebilir. Travma sonrası stres bozukluğunda travma odaklı bilişsel davranışçı yaklaşımlar ve EMDR gibi kanıta dayalı tedaviler kullanılmaktadır.

Belki bugün bazı insanlar denize baktığında yalnızca denizi görmüyor. Korkuyu, kaybı, bekleyişi ve sevdiklerini düşünüyor. Onların ne yaşadığını anlamak için aynı acıyı yaşamış olmamız gerekmiyor. Bazen en insani şey, “Neden hâlâ böyle hissediyorsun?” demek yerine, “Buradayım ve yalnız değilsin.” Diyebilmektir.